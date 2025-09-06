Zeci de persoane reținute după manifestația împotriva președintelui Aleksandar Vucic. „Ameninţă stabilitatea şi securitatea Serbiei”

Protestatarii au încearcat să intre în clădirea Facultății de Filosofie, în timp ce polițiștii au făcut zid în fața lor, în Novi Sad, Serbia, pe 5 septembrie 2025. Sursă foto: Maxim Konankov/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Patruzeci şi două de persoane au fost reţinute în Serbia după o manifestaţie pentru alegeri anticipate, vineri seara, la Novi Sad, dispersată de poliţie cu gaze lacrimogene, a declarat sâmbătă ministrul de Interne, informează AFP.

Manifestaţia de vineri seară, la care au participat mii de persoane împotriva preşedintelui naţionalist Aleksandar Vucic, face parte dintr-o serie de proteste organizate în toată ţara după prăbuşirea a acoperişului de beton al gării din Novi Sad, soldată cu 16 morţi în noiembrie anul trecut.

Manifestanţii, conduşi de studenţi, au denunţat defectele de fabricaţie legate de corupţie şi cer o anchetă transparentă.

Din luna mai, ei cer şi alegeri anticipate, ceea ce Vucic, aflat la putere din 2014 şi reales în 2022 pentru un mandat de cinci ani, a refuzat, denunţând în mod regulat un complot străin care vizează răsturnarea sa.

13 poliţişti au fost răniţi vineri seară într-un „atac masiv şi brutal” din partea protestatarilor şi 42 de persoane au fost arestate, a declarat ministrul de Interne Ivica Dacic la televiziunea publică RTS.

Manifestanţii au atacat polițiștii cu pietre, fumigene și bare în faţa Facultăţii de Filosofie, a a susținut oficialul sârb, denunţând o violenţă „şocantă şi aparent planificată” pentru a fi utilizată drept „combustibil politic pentru a creşte tensiunile”.

Mult timp paşnice, demonstraţiile au degenerat în violenţe în ultimele săptămâni, din cauza, potrivit protestatarilor, a represiunii brutale a poliţiei şi a susţinătorilor guvernului.

În timpul manifestației de vineri de la Novi Sad, protestatarii au aruncat cu proiectile în poliţie, care a răspuns cu grenade lacrimogene şi acustice pentru a-i dispersa, potrivit unui jurnalist AFP.

Vineri seara, preşedintele Vucic a reproşat manifestanţilor că încearcă să ocupe sediul Universităţii din Novi Sad, acuzându-i că „ameninţă stabilitatea şi securitatea Serbiei”.

Duminică sunt aşteptate manifestaţii pro-guvernamentale în ţară.

Sub presiunea din stradă din ultimele luni, guvernul a fost remaniat, prim-ministrul a fost înlocuit, iar mai mulţi foşti miniştri au fost arestaţi şi acuzaţi.