Zeci de persoane ucise într-o operațiune majoră a poliției la Rio înaintea conferințelor climatice

Imagini de la operațiunea din favela Vila Cruzeiro a complexului Penha, 28 octombrie 2025. Credit: Mauro PIMENTEL / AFP / Profimedia

Cel puțin 64 de persoane au murit, marți, în cea mai letală operațiune polițienească de până acum din Rio de Janeiro, în care a fost vizată bandă majoră. Evenimentul a avut loc cu câteva zile înainte ca orașul brazilian să găzduiască evenimente globale asociate summitului ONU pentru climă, COP30, transmite Reuters.

Poliția face adesea operațiuni pe scară largă împotriva grupărilor infracționale înaintea evenimentelor majore din Rio de Janeiro, oraș în care au avut loc Jocurile Olimpice din 2016, summitul G20 din 2024 și summitul BRICS din iulie.

Săptămâna viitoare, Rio găzduiește summitul global C40 al primarilor care luptă împotriva schimbărilor climatice și Premiul Earthshot al Prințului William, la care vor participa celebrități precum vedeta pop Kylie Minogue și cvadruplul campion mondial din Formula 1 Sebastian Vettel.

Programul face parte din pregătirea pentru COP30, summitul ONU pentru climă, care urmează să se desfășoare în orașul amazonian Belem în perioada 10-21 noiembrie.

Numărul deceselor a fost confirmat de guvernatorul din Rio, Claudio Castro, și include și patru ofițeri de poliție.

„Rămânem fermi în confruntarea cu narcoterorismul”, a scris Castro pe rețelele sociale, spunând că operațiunea a implicat 2.500 de membri ai forțelor de securitate pe raza favelelor din complexurile Alemao și Penha.

Favelele din Rio sunt așezări sărace și dens populate, situate pe terenul deluros al orașului, de pe malul oceanului. Marți dimineața, bandele au incendiat mașini pentru a încetini înaintarea vehiculelor blindate, în timp ce se auzeau rafale de focuri de armă.

Operațiunea de marți a fost descrisă de guvernul statului ca fiind cea mai mare de până acum dintre cele care au vizat gruparea Comando Vermelho. Castro a confirmat 81 de arestări, în timp ce autoritățile încercau să pună 250 de mandate de arestare și percheziție.

Confruntările au perturbat activitatea a zeci de școli și unități medicale, au redirecționat rutele de autobuz și au îngreunat traficul în mai multe cartiere din capitala statului.