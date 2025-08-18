Zeci de turiști, depistați cu suspiciune de cancer de piele în cadrul unei campanii de screening organizată pe litoral

Zeci de turiști au fost depistați de medici cu suspiciuni de boli dermatologice grave, inclusiv cancer de piele, în cadrul campaniei gratuite de prevenție „Asumă-ți să fii sănătos!”, organizată de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” în cinci stațiuni de pe litoral.

Alți turiști au fost depustați cu risc crescut și de fractură osteoporotică sau cu diverse afecțiuni tiroidiene sau cu grad crescut de obezitate, informează UMF „Carol Davila”, într-un comunicat.

Peste 5.200 de consultații medicale gratuite au fost oferite turiștilor din stațiunilor de pe litoral, în perioada 11-16 august, în cadrul campaniei „Asumă-ți să fii sănătos!”, organizată de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”.

În cadrul celei de-a cincea ediții a campaniei, 46 de medici au oferit consultații dermatologice, endocrinologice, pediatrice și, în premieră, anul acesta, consultații pneumologice, în stațiunile Olimp, Neptun, Saturn, Jupiter și Mangalia.

Pe parcursul celor 6 zile ale campaniei „Asumă-ți să fii sănătos!” –Litoral 2025, medicii au depistat o serie de suspiciuni de boli dermatologice grave, inclusiv cancer de piele, persoane cu risc crescut și foarte crescut de fractură osteoporotică sau cu diverse afecțiuni tiroidiene, precum și adulți, dar și copii, cu un grad ridicat de obezitate.

Numărul total al consultațiilor medicale înregistrate în cadrul campaniei de prevenție a fost de 5.218, dintre care 1.544 – consultații de dermatologie pentru screening melanom; 699 – consultații pediatrice, 977 – consultații pneumologice, iar în specialitatea endocrinologie s-au realizat 1.328 de consultații pentru screening sindrom metabolic și 670 de consultații pentru screening osteoporoză.

„Campania de prevenție «Asumă-ți să fii sănătos!» a Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București ajunsă, anul acesta, la cea de-a cincea ediție, reliefează încă o dată un aspect îmbucurător din partea concetățenilor noștri față de propria lor sănătate, numărul mare de turiști aflați în concediu în stațiunile din sudul litoralului românesc care au interacționat săptămâna trecută cu medicii noștri voluntari demonstrând acest lucru, fapt ce ne încurajează să dăm continuitate campaniei noastre în cadrul căreia intenționăm să lărgim aria de evaluare prin aducerea unor noi specialități medicale așa cum am reușit în această ediție să cooptăm pneumologia, pentru care interesul turiștilor a fost unul semnificativ”, a declarat rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, prof. univ. dr. Viorel Jinga.

Pacienți cu suspiciuni de afecțiuni tumorale

În cadrul campaniei, medicii dermatologi au identificat multiple suspiciuni legate de posibile afecțiuni tumorale (17 suspiciuni/carcinom bazo-celular, 29 suspiciuni/keratoze actinice, 68 suspiciuni/nevi displazici atipici și 2 suspiciuni /melanom).

Pe lângă aceste suspiciuni de cancere de piele, au fost evaluate și numeroase alte leziuni tumorale benigne, pentru care s-a recomandat monitorizarea la medicul de specialitate.

De asemenea, dintre cei 699 de copii evaluați de medici pediatri, (49,1% fete și 50,9% băieți), 69,5% au prezentat greutate corporală normală, 21% sunt supraponderali, 5,5% au prezentat un grad ridicat de obezitate, iar 4,5% sunt sunt subponderali.

Aproximativ 52.5% dintre copiii evaluați au declarat că se spală pe dinți de două ori pe zi, iar 26%, doar o singură data pe zi, majoritatea schimbând periuța de dinți la 1-3 luni. Cei mai mulți copii (33,6%) efectuează control stomatologic la 6 luni.

În aria endocrinologiei, din totalul de 1.328 de turiști care au efectuat screening pentru sindrom metabolic, 568 au fost bărbați, iar 760 femei. Au prezentat sindrom metabolic 296 de persoane (22.3% din numărul total).

Dintre bărbații cu vârsta de peste 50 de ani, 33.3% au prezentat sindrom metabolic, în timp ce 37.14% dintre femeile aflate în post-menopauză au fost diagnosticate cu această afecțiune. În ceea ce privește hipertensiunea arterială, aproximativ 45% dintre turiștii examinați erau cunoscuți cu HTA primară, iar diabet zaharat tip 2 cunoscut au prezentat 8.43% dintre turiștii care au participat la screening.

Screening-ul pentru riscul de fractură osteoporotică a fost efectuat la 670 de turiști, 31 dintre aceștia (4.84%) au prezentat risc crescut sau foarte crescut de fractură.

Acest risc a fost evidențiat la 1% dintre bărbații cu vârsta de peste 50 de ani, respectiv la 7.63% dintre femeile în postmenopauză.

De asemenea, raportat la greutatea corporală a turiștilor consultați în cadrul Campaniei “Asumă-ti să fii sănătos” – Litoral 2025, s-au observat următoarele aspecte: 37.5% au fost supraponderali, 28.46% au prezentat obezitate, dintre care obezitate severă grad III, 3%. Astfel, aproximativ 70% dintre cei evaluați au avut greutate corporală peste cea normală.

Și medicii pneumologi, care s-au alăturat, în acest an, pentru prima dată campaniei, au evaluat 977 de persoane. Evaluarea pneumologică a presupus sfaturi de renunțare la fumat, discuții și recomandări de igienă a somnului, dar și sfaturi care vizează profilaxia infecțiilor respiratorii.

Consultul pneumologic a constat și în evaluare spirometrică, prin care funcția pulmonară a turiștilor care s-au prezentat la corturile campaniei a fost măsurată.Persoanele depistate cu tulburări de somn sau cu funcție pulmonară diminuată au fost îndrumate către cabinetul unui pneumolog, din localitatea unde locuiesc, oferindu-se investigația spirometrică efectuată.

16.550 de consultații în regim gratuit au fost oferite în stațiunile de pe litoral în cadrul primelor patru ediții ale campaniei „Asumă-ți să fii sănătos!”.

Campania de prevenție „Asumă-ți să fii sănătos!” a Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București a fost realizată, anul acesta, în parteneriat cu Societatea Română de Dermatologie, Societatea Română de Endocrinologie, Societatea Română de Pediatrie și Societatea Română de Pneumologie, cu sprijinul Direcției de Sănătate Publică din Constanța și al Ministerului Apărării Naționale, informează UMF „Carol Davila”.