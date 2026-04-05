Zeci de turişti stau la coadă să ajungă la pârtiile din Munţii Bucegi, de Florii. Vreme excelentă la Sinaia

Sute de iubitori ai sporturilor de iarnă petrec Floriile la Sinaia, pe pârtie, unde vremea este excelentă pentru schi şi snowboard, potrivit News.ro. La telescaunele care deservesc domeniul schiabil se stă la rând.

Pe domeniul schiabil al staţiunii Sinaia, la 2000 de metri altitudine, în Munţii Bucegi, sunt amenajate şi deschise toate pârtiile din golul alpin.

Duminică, temperaturile sus, pe munte, sunt scăzute, cerul e senin şi vîntul slab, iar instalaţiile de transport pe cablu funcţionează.

Sute de schiori se bucură de ultimele zile de schi din acest sezon de iarnă, oamenii stînd la rând pentru a urca în telescaune.

Salvamontiştii au transmis celor care practică sporturi de iarnă recomandarea de a nu ieşi de pe pârtiile amenajate, întruct, în această perioadă, off-piste zăpada este apoasă, grea, ceea ce pune presiune pe articulaţii şi poate provoca accidentări.