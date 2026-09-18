Zeci de zboruri anulate vineri pe aeroportul din Belgia pe care aterizează cei mai mulți români. Urmează o lună de coșmar

Mai multe zeci de curse care urmau să decoleze sau să aterizeze vineri pe aeroportul Bruxelles Charleroi au fost anulate vineri de compania aeriană Ryanair. Același lucru s-a întâmplat și joi. Motivul: greva nocturnă a controlorilor de trafic care va dura aproape o lună.

Printre cursele afectate sunt câteva și spre sau dinspre România, în condițiile în care aeroportul Bruxelles-Charleroi Sud este cel mai folosit de românii care vin sau pleacă din Belgia.

Este vorba de:

cursa Charleroi-Cluj, care urma să plece la ora 6.35 dimineață

cursa Cluj-Napoca – Charleroi care urma să aterizeze vineri la ora 12.00

cursa București-Charleroi, cu aterizare la 22.55

cursa Charleroi-București, cu plecare la 16.50

Pe tabela online a aeroportului, cursele WizzAir nu apăreau ca anulate, dar cele care au plecat de pe aeroportul belgian vineri dimineață au înregistrat întârzieri la plecare mai mari de o oră.

Vineri, în jurul orei 11.30 pe tabelă nu apăreau decât două curse anulate, pe ruta Charleroi-Istanbul, operate de Pegasus.

Greva va dura aproape o lună

Controlorii de trafic aerian din Charleroi au intrat în grevă pentru prima dată miercuri, la ora 22:00. Aceștia intenționează să înceteze lucrul în fiecare noapte, între orele 22:00 și 08:00, până pe 10 octombrie inclusiv.

40 de curse anulate joi

Joi dimineață, au fost anulate nouă plecări și nouă sosiri. Alte 12 plecări și 12 sosiri au fost anulate seara.

Conform site-ului web al aeroportului, toate zborurile afectate erau operate de Ryanair, de departe cea mai mare companie aeriană de la Aeroportul Bruxelles Sud-Charleroi.

Un purtător de cuvânt al aeroportului a declarat că companiile aeriene încearcă să limiteze impactul acțiunii sindicale, de exemplu asigurându-se că aeronavele cu baza la Charleroi se întorc înainte de ora 22:00, moment în care încep grevele.