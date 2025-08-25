Zelenski a discutat cu emisarul american Keith Kellogg. „Despre cum îi putem influența pe ruși, cum îi putem forța să se angajeze în negocieri reale”

Volodimir Zelenski și emisarul lui Trump, Keith Kellogg, s-au întâlnit la Kiev. Foto: Hennadii Minchenko/Ukrinform via ZUMA Press Wire / SplashNews.com / Profimedia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că a discutat despre potențiale sancțiuni și alte mijloace de presiune asupra Rusiei cu emisarul american Keith Kellogg, aflat în vizită în Ucraina.

„Am avut o întâlnire bună cu trimisul special al președintelui Statelor Unite, generalul Keith Kellogg”, a transmis luni seară pe rețelele de socializare Volodimir Zelenski, citează Agerpres.

„Am discutat despre cum îi putem influența pe ruși, cum îi putem forța să se angajeze în negocieri reale și să pună capăt războiului. Sancțiuni, tarife – totul trebuie să rămână pe ordinea de zi. Suntem pregătiți să discutăm într-un format de lideri. Este nevoie de asta pentru rezolvarea chestiunilor cheie”, a adăugat el.

I had a good meeting with U.S. Special Presidential Envoy, General Keith Kellogg @generalkellogg.



Ukraine is deeply grateful to the United States for its support, and we value that President Trump @POTUS is so determined to achieve real peace. It is very important to realize all… pic.twitter.com/jCC60oqcRs — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 25, 2025

De asemenea, Zelenski a spus că Washingtonul și Kievul lucrează la garanții de securitate, pe care Ucraina le-a solicitat aliaților săi occidentali pentru a se proteja de viitoarele atacuri rusești în cazul unui acord de pace.

Volodimir Zelenski a declarat că se așteaptă ca principalele lor puncte să fie conturate „în curând”.

El a adăugat că Kievul apreciază „disponibilitatea Statelor Unite de a face parte din arhitectura de securitate a Ucrainei” și consideră cooperarea în domeniul securității importantă, în special în ceea ce privește achiziționarea de arme și dezvoltarea și vânzarea de drone.

Însă obținerea unui acord privind garanțiile de securitate va fi complicată.

Europenii și americanii au discutat diverse posibilități, de la o clauză de securitate colectivă inspirată de Articolul 5 al NATO, până la desfășurarea unui contingent militar în Ucraina sau chiar sprijin pentru antrenament și armament.

Moscova, care consideră extinderea NATO la granițele sale drept una dintre „cauzele profunde” care au dus la conflict, respinge categoric majoritatea acestor posibilități și dorește ca cererile sale să fie luate în considerare.

Emisarul SUA Keith Kellogg s-a deplasat în Ucraina în weekend pentru a participa la festivitățile de celebrare a independenței acestei foste republici sovietice, invadată de Rusia în 2022.