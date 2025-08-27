Zelenski a făcut o numire cheie și anunță o nouă întâlnire Ucraina și SUA

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat miercuri că a desemnat-o pe Olga Stefanișina, fost vicepremier și fost ministru al justiției, pentru a conduce ambasada Kievului la Washington. Tot astăzi, liderul ucrainean a spus că membri ai administrației sale urmează să aibă o întâlnire cu oficiali americani, vineri, la New York, potrivit AFP.

Zelenski a făcut anunțul cu privire la numirea Olgăi Ștefanișina în rolul de ambasadoare a Ucrainei în Statele Unite, miercuri, într-o postare pe rețelele sociale.

„În multe privințe, securitatea pe termen lung a Ucrainei depinde de relațiile sale cu America”, a subliniat liderul de la Kiev.

Olga Ștefanișina o va înlocui în fruntea misiunii diplomatice de la Washington pe Oksana Markarova, care ocupa funcția de ambasadoare din 2021, din perioada fostei administrații a SUA, cea condusă de democratul Joe Biden.

Noua ambasadoare a fost și ministru pentru integrare europeană și a fost implicată în negocierile purtate cu SUA care au dus la recentul acord privind exploatarea mineralelor rare ale Ucrainei.

Întâlnire Ucraina-SUA, vineri, la New York

Tot miercuri, Zelenski a a anunțat că membri ai administrației sale se vor întâlni cu oficiali americani, vineri, la New York, ca parte a eforturilor de a pune capăt războiului.

Emisarul special al lui Trump, Steve Witkoff, semnalase anterior presei americane că se va întâlni cu reprezentanți ai Ucrainei în această săptămână.

„Vineri, vor avea loc întâlniri la New York, în Statele Unite, cu echipa președintelui Trump”, în urma „întâlnirilor din Elveția” de joi, a spus președintele Ucrainei.

Volodimir Zelenski a spus că șeful său de cabinet, Andriy Yermak, și fostul ministru al apărării Rustem Umerov au participat marți la discuții de mediere în Qatar, iar miercuri au avut loc alte întâlniri în Arabia Saudită.

Eforturile diplomatice pentru încheierea războiului au accelerat în ultimele săptămâni, în contextul unui summit între președintele rus Vladimir Putin și Trump în Alaska, urmat de o întâlnire la Washington între Trump și Zelenski, însoțit de aliații europeni.

Trump a declarat că dorește să organizeze o întâlnire față în față între președinții rus și ucrainean, dar s-au înregistrat puține progrese, Moscova și Kievul acuzându-se reciproc pentru impas.

Înainte de încheierea unui eventual acord de pace, Ucraina dorește garanții de securitate din partea Occidentului pentru a descuraja orice viitoare atacuri rusești.

Miercuri, Zelenski a declarat că a văzut „semnale foarte arogante și negative din partea Moscovei cu privire la negocieri”.

El a cerut să se exercite „presiune” pentru a „forța Rusia să ia măsuri reale”.