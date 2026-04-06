Zelenski a propus Rusiei un nou armistițiu de Paște, prin intermediul americanilor

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina a înaintat Rusiei o propunere pentru un armistițiu privind atacurile care vizează infrastructura energetică a ambelor țări, informează Reuters și AFP.

Liderul de la Kiev a precizat că el susține această propunere adresată Rusiei privind încetarea focului, care este însă condiționată de încetarea de către Moscova a tuturor atacurilor asupra infrastructurii energetice.

Zelenski a precizat, în discursul său video adresat luni seară, că propunerea a fost transmisă Moscovei prin intermediul SUA. El a mai spus că se lucrează în continuare cu negociatorii americani la garanțiile de securitate, pe care le-a catalogat drept cheia unei păci durabile.

„Dacă Rusia este gata să oprească atacurile asupra infrastructurii noastre energetice, vom fi gata să răspundem la fel”, a afirmat Zelenski. „Această propunere a fost transmisă părții ruse prin intermediul americanilor”, a adăugat el.

Zelenski a propus săptămâna trecută respectarea unui armistițiu în condiții similare de Paște – în credința ortodoxă dominantă atât în Rusia, cât și în Ucraina, Paștele va cădea duminica viitoare.

Însă, în urma unor noi atacuri rusești, el a afirmat apoi că Rusia a răspuns la propunere prin trimiterea de drone Shahed, de fabricație iraniană.

Moscova a reacționat cu răceală la propunerea lui Zelenski de săptămâna trecută, transmițând că preferă în schimb un acord de pace global.

În declarațiile sale de luni, după ce un atac nocturn asupra portului Odesa de la Marea Neagră a ucis trei persoane, Zelenski a mai spus că Rusia pare să nu fie dispusă să accepte un armistițiu de Paște.

„Am propus în repetate rânduri Rusiei un armistițiu cel puțin pentru Paște, o perioadă specială a anului”, a spus el. „Dar pentru ei, toate perioadele sunt la fel. Nimic nu este sfânt”, a acuzat liderul de la Kiev.