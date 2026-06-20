Zelenski a returnat decorația retrasă de președintele Poloniei. „Dacă poate rămâne în posesia lui Mussolini și Gerhard Schröder, nu vom contesta acest lucru”

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anunţă că i-a trimis preşedintelui Poloniei Ordinul Vulturului Alb, acordat în 2023, după ce Karol Nawrocki a anunțat că-i retrage cea mai înaltă decorație a statului polonez, informează News.ro. Într-un mesaj pe Facebook, Zelenski îi asigură pe polonezi de recunoștința Ucrainei pentru ajutorul furnizat până acum.

„Ieri, preşedintele Poloniei a subliniat că Ordinul Vulturului Alb nu este o distincţie obişnuită. Este un simbol al încrederii supreme acordate de Republica Polonă. Acesta semnifică o legătură specială cu statul polonez şi recunoştinţa deosebită a poporului polonez. Un astfel de simbol necesită nu doar merite, ci şi respectul faţă de valorile care stau la baza comunităţii noastre. Prin urmare, dacă se consideră că acest simbol special poate rămâne în posesia Ecaterinei a II-a, a lui Benito Mussolini şi a lui Gerhard Schröder, atunci noi, în Ucraina, nu vom contesta acest lucru”, a afirmat Volodimir Zelenski, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

„Ucraina nu uită niciodată solidaritatea”

El a subliniat că Ucraina este recunoscătoare poporului polonez şi nu uită solidaritatea arătată în ultimii ani.

„Ucraina este recunoscătoare poporului polonez pentru sprijinul şi cooperarea sa, care joacă un rol semnificativ în lupta pentru independenţa noastră şi a voastră faţă de Rusia. Ucraina nu uită niciodată solidaritatea şi înţelege că cooperarea dintre statele şi popoarele din regiunea noastră reprezintă una dintre garanţiile concrete de securitate pentru ucraineni şi pentru fiecare stat vecin. Ucraina va continua să se apere în acest război declanşat de Rusia, iar noi vom obţine, fără îndoială, o pace demnă”, a continuat Zelenski.

Potrivit acestuia, Ucraina „va rămâne deschisă tuturor formelor semnificative de colaborare cu Polonia, pentru a încerca să evite interpretările contradictorii ale capitolelor dificile şi dureroase ale trecutului nostru comun şi pentru a asigura respectul cuvenit tuturor victimelor nevinovate ale secolului al XX-lea”.

„Am crezut că Ordinul Vulturului Alb, acordat în 2023, era destinat poporului ucrainean şi armatei noastre. Aşa s-a spus la momentul respectiv. Astăzi, am retrimis Ordinul preşedintelui Poloniei. Cred că viitorul va confirma respectul pe care îl merită ucrainenii”, a subliniat preşedintele Ucrainei.

Ordinul Vulturului Alb este cea mai înaltă decorație a Poloniei Foto: Facebook – Volodimir Zelenski

Motivul iritării lui Nawrocki

Preşedintele polonez Karol Nawrocki a anunţat, vineri, că îi retrage liderului ucrainean Volodimir Zelenski cea mai înaltă distincţie a ţării, Ordinul Vulturului Alb, pe fondul tensiunilor legate de istoria comună a celor două ţări. Această decizie simbolică ar putea afecta relaţiile bilaterale, Varşovia fiind unul dintre cei mai fervenţi susţinători ai Kievului, atât pe plan militar, cât şi umanitar, încă de la începutul invaziei ruse din februarie 2022, relata AFP.

În aprilie 2023, acordarea acestei distincţii lui Volodimir Zelenski a fost percepută ca o expresie a solidarităţii excepţionale dintre cele două ţări. Însă, ca răspuns la decizia luată la sfârşitul lunii mai de Volodimir Zelenski de a numi o unitate militară după Armata Insurecţională Ucraineană (UPA) – o organizaţie naţionalistă din cel de-al Doilea Război Mondial considerată responsabilă în Polonia pentru moartea a peste 100.000 de polonezi – Nawrocki s-a declarat „indignat” şi a propus să-i retragă omologului său distincţia poloneză.

„Pentru marea majoritate a societăţii poloneze, Armata Insurecţională Ucraineană (UPA) rămâne în primul rând o formaţiune responsabilă de crimele brutale comise împotriva cetăţenilor Republicii Poloneze în timpul celui de-al Doilea Război Mondial”, a justificat Karol Nawrocki într-un discurs publicat vineri seara pe reţeaua X. Kievul a reacţionat imediat prin vocea şefului său de diplomaţie, Andriï Sibiga, care a denunţat o „eroare strategică” şi o decizie „dispreţuitoare”.

„Regretăm că emoţiile au prevalat la Varşovia şi i-au împins pe liderii politici polonezi să ia măsuri nejustificate, impulsive şi dispreţuitoare”, a declarat el pe Facebook, referindu-se la „o escaladare inutilă” între cele două ţări. El a precizat că va returna Poloniei o altă distincţie pe care a primit-o el însuşi, în semn de protest.

Reticențe față de Kiev

Încă înainte de preluarea mandatului în 2025, Nawrocki nu şi-a ascuns niciodată opiniile critice faţă de Kiev, manifestându-se ostil în special faţă de aderarea Ucrainei la NATO şi la UE. De asemenea, el a blocat legislaţia care prelungea ajutoarele speciale acordate refugiaţilor ucraineni din Polonia şi nu s-a deplasat niciodată la Kiev, în ciuda mai multor invitaţii din partea ucraineană. La rândul său, Kievul a asigurat că alegerea numelui unităţii sale militare nu viza Polonia.

UPA a fost ramura militară a unei mişcări separatiste ucrainene care a luptat împotriva Armatei Roşii, dar s-a confruntat şi cu rezistenţa poloneză şi a ucis civili polonezi şi evrei. De asemenea, UPA a colaborat uneori cu naziştii, întorcându-se împotriva acestora în alte momente. În Ucraina, UPA este totuşi onorată ca o forţă care a luptat pentru independenţa ţării, mai ales de la începutul invaziei ruseşti, în 2022.

Kievul recunoaşte masacrele de polonezi comise de UPA şi a prezentat scuze oficiale Varşoviei, dar respinge termenul de genocid, oficializat în Polonia în 2016 de către Parlamentul dominat atunci de partidul naţionalist Dreptate şi Justiţie (PiS). În 2025, după ani de întrerupere, cele două ţări au reluat exhumările victimelor masacrelor din Volînia (nord-vestul Ucrainei actuale).