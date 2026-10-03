Zelenski acuză o „nouă doctrină” de atac a Rusiei în prag de iarnă și anunță unde vor lovi forțele ucrainene: „Am văzut documente și știm”

Președintele Volodimir Zelenski susține că serviciile secrete ale Ucrainei au obținut documente care arată că omologul său rus, Vladimir Putin, a ordonat atacuri militare asupra unei game mult mai mari de ținte civile înaintea iernii, notează Reuters.

Această „nouă doctrină” pe care a emis-o Vladimir Putin, susține Zelenski, este menită să îi facă pe oameni să plece din Kiev și din alte orașe ucrainene.

Ca răspuns, potrivit președintelui ucrainean, forțele Kievului vor intensifica atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, dar nu vor viza civili.

„Am văzut documente și știm că acestea le permit să atace infrastructura (…), logistica (…), drumurile, școlile, spitalele, pentru a presa oamenii să plece din capitală, să plece din diverse orașe”, a spus Zelenski. „Acesta este scopul operațiunii”, a mai susținut el.

Președintele Ucrainei a spus că schimbarea de tactică are la bază dorința lui Putin de a părea puternic într-un moment în care armata rusă pierde teren într-o regiune-cheie de pe linia frontului și înregistrează numeroase victime.

Atât Rusia, cât și Ucraina neagă că ar viza civili în atacurile lansate.

Zelenski, despre rezultate operațiunii „Vivaldi”

Președintele Zelenski a spus că în contraofensiva pe care o desfășoară forțele ucrainene în prezent, cu numele de cod „Vivaldi”, au fost recuceriți circa 140 de kilometri pătrați din regiunea Donbas, asupra căreia Rusia revendicase controlul deplin ca o condiție pentru un eventual acord de pace.

În ultimele săptămâni, administrația președintelui american Donald Trump a încercat să relanseze negocierile pentru încheierea războiului lansat de Rusia în februarie 2022.

Luna trecută, liderul american îndemnase Ucraina să nu mai atace instalațiile petroliere ruse, susținând că astfel de atacuri fac ca prețurile globale ale motorinei să crească vertiginos.

Totuși, Zelenski spune că nu a primit din partea Rusiei niciun semnal că Putin ar fi interesat de negocieri de pace sau de discutarea unui armistițiu în sectorul energiei.

El a precizat că Ucraina sa va răspunde noii tactici a Rusiei, dar a promis că nu va fi atacată infrastructura civilă.

„Trebuie să răspundem în orice fel. La atacurile lor asupra energiei noastre, trebuie să răspundem asupra energiei lor. În primul rând, rafinăriile de petrol: ceea ce le aduce bani pentru acest război”, a declarat Zelenski în limba engleză. „Dar nu vom răspunde, desigur, exact ca ei, asupra vreunor obiective civile”, a continuat liderul ucrainean.