Zelenski anunță, după întâlnirea cu Trump, că au bătut palma pentru garanțiile de securitate. „Totul se învârte” acum în jurul marii probleme nerezolvate

Președintele SUA, Donald Trump (dreapta), dă mâna cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski (stânga), înainte de începerea unei întâlniri bilaterale în marja Forumului Economic Mondial, pe 22 ianuarie 2026, la Davos, în Elveția. FOTO: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre / Zuma Press / Profimedia

Președintele Volodimir Zelenski a afirmat joi, după discuțiile cu omologul său american Donald Trump, de la Davos, că termenii garanțiilor de securitate pentru Ucraina au fost finalizați, dar că problema vitală – cea a teritoriilor – în războiul cu Rusia rămâne nerezolvată, informează Reuters.

În ceea ce el a catalogat drept un semnal pozitiv al progresului în negocierile de pace de lungă durată menite să pună capăt conflictului de patru ani, Zelenski a precizat că negociatorii din Rusia, Ucraina și SUA vor organiza pentru prima dată întâlniri trilaterale la Abu Dhabi, vineri și sâmbătă.

Liderul ucrainean a mai spus că este aproape finalizat un acord privind redresarea economică după războiul cu Rusia, acesta fiind un element-cheie al propunerilor susținute de Kiev pentru a respinge un plan de pace anterior al SUA, considerat că favoriza în mare măsură Moscova.

„Garanțiile de securitate sunt gata”, a spus el la o conferință de presă în marja Forumului Economic Mondial de la Davos, după ce s-a întâlnit acolo cu Trump, adăugând despre aceste garanții că „documentul trebuie semnat de părți, de președinți, iar apoi va merge în parlamentele naționale” pentru ratificare, respectiv în parlamentul ucrainean și în Congresul SUA.

Zelenski nu a oferit detalii concrete despre aceste garanții.

Liderul de la Kiev a adăugat însă că problema teritoriilor din estul Ucrainei nu a fost încă rezolvată.

„Totul se învârte în jurul părţii estice a ţării noastre. (…) Toți discutăm despre o singură chestiune, care este cea mai dificilă și nu este încă rezolvată. Cred că la întâlnirile trilaterale părțile își pot prezenta reciproc propunerile. Totul se învârte în jurul teritoriilor”, a subliniat Zelenski, citat de AFP.

Discuții „pozitive”

Zelenski și Trump – care s-au întâlnit de șase ori după ce republicanul s-a întors la Casa Albă anul trecut și a schimbat politica SUA față de Ucraina – au declarat amândoi că discuțiile de joi au fost pozitive.

„Cred că întâlnirea cu președintele Zelenski a fost bună. Este un proces continuu”, le-a spus Trump reporterilor, adăugând că emisarii SUA se îndreptau joi spre Moscova pentru negocieri. Întrebat care este mesajul său pentru Putin, Trump a răspuns: „Războiul trebuie să se termine”.

Zelenski, care nu a precizat dacă a discutat joi cu Trump, în cursul întâlnirii lor, despre chestiuile teritoriale, a spus la începutul acestei săptămâni că va veni la Davos numai dacă va putea semna acorduri cu președintele american privind garanțiile de securitate oferite de SUA și pentru finanțarea reconstrucției postbelice a Ucrainei.

Zelenski se confruntă cu o criză energetică în țară, provocată de atacurile aeriene rusești neîncetate care au lăsat milioane de ucraineni din capitala Kiev și din alte regiuni fără energie electrică și încălzire.

Zelenski a descris bombardamentele Rusiei, care durează de luni de zile, drept o încercare a lui Putin de a-i face pe ucraineni să înghețe până la moarte. Invocând operațiunea lui Trump de capturare a liderului venezuelean Nicolas Maduro, pentru a fi judecat de un tribunal american, el s-a întrebat cu voce tare de ce Putin nu este încă judecat.

Emisarul special al SUA pentru Ucraina, Steve Witkoff, a spus joi, în fața audienței de la Forumul Economic Mondial, că s-au înregistrat progrese semnificative în negocierile de pace, după ce s-a întâlnit cu oficiali ucraineni și ruși la Davos.

„Dacă ambele părți doresc să rezolve această problemă, o vom rezolva”, a spus Witkoff.

Negocieri cu Putin la Moscova

Emisarul special Witkoff urma să se deplaseze joi, mai târziu, la Moscova împreună cu colegul lui, Jared Kushner – ginerele lui Trump, pentru discuții cu Putin privind un posibil plan de încheiere a celui mai sângeros război din Europa de după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial.

După aceste discuții, negociatorii se vor îndrepta direct spre Abu Dhabi, a precizat Witkoff joi, „unde vor avea loc discuții între reprezentanții militari și se va discuta pachetul de prosperitate”.

Rusia s-a arătat extrem de rezervată față de eforturile de pace conduse de SUA, cerând ca Kievul să renunțe la o parte din regiunea estică Donetsk, pe care Moscova nu a reușit să o cucerească în ciuda avansului de pe câmpul de luptă.

Putin a declarat miercuri seară că vor discuta despre o soluție pentru Ucraina și despre posibilitatea utilizării activelor rusești înghețate pentru reconstrucția teritoriilor ocupate de Moscova, precum și despre propunerea lui Trump de a înființa așa-numitul Consiliu pentru Pace, menit să promoveze pacea în întreaga lume.

Criticii propunerii au afirmat că acest Consiliu va rivaliza cu Organizația Națiunilor Unite sau ar submina-o.

Kremlinul a anunțat că întâlnirea lui Putin cu Witkoff și Kushner va avea loc după ora 19:00, ora Moscovei (16:00 GMT).

Obligațiunile internaționale ale Ucrainei au crescut cu peste 2 cenți joi, pe fondul speranțelor piețelor financiare că întâlnirile diplomatice la nivel înalt ar putea duce la progrese în încheierea războiului.

Rusia continuă atacurile

Joi, bombardamentele aeriene rusești au lovit mai multe zone din Ucraina. În regiunea sudică Odessa, un bărbat de 17 ani a fost ucis când o dronă a lovit un bloc de apartamente, a anunțat guvernatorul regional.

De asemenea, unsprezece persoane au fost rănite în orașul Krivoi Rog din centrul țării, când o rachetă balistică a lovit o clădire rezidențială, au precizat oficialii ucraineni

În capitala Kiev, aproape 3.000 de clădiri înalte din oraș au rămas fără încălzire joi, după cel mai recent atac al Rusiei, efectuat mai devreme în cursul acestei săptămâni.