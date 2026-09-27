Zelenski anunţă „rezultate importante” pe frontul din est / Care e noua țintă a atacurilor Rusiei în Ucraina

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a comunicat duminică „rezultate importante” pe frontul de la Liman, în regiunea Doneţk, după ce a fost informat în acest sens de comandantul-şef al armatei ucrainene, Mihailo Drapatîi.

„Trupele noastre au obţinut rezultate importante pe frontul de la Liman, în regiunea (de est) Doneţk, în cadrul operaţiunii „Vivaldi”, la fel şi grupul de trupe aeropurtate de asalt în cadrul uneia dintre celelalte operaţiuni a noastre de apărare activă”, a scris Zelenski într-un mesaj pe X.

„Ocupanţii continuă să fie eliminaţi, iar obiectivele stabilite sunt atinse”, a subliniat el.

Unde au loc cele mai intense lupte

Săptămâna aceasta, potrivit lui Zelenski, în toate zonele de luptă activă de pe front, unităţile ucrainene au neutralizat 10.660 de soldaţi ruşi, morţi şi răniţi, şi a subliniat că fiecare dintre aceste pierderi ruseşti este confirmată de dovezi video.

El a precizat că cele mai intense lupte au loc în sectoarele Pokrovsk, Kostiantinivka şi Liman, adăugând că se desfăşoară operaţiuni şi în regiunile Zaporojie, Harkov şi Sumî.

În mesajul său, președintele Zelenski precizat totodată că, împreună cu Drapatîi, au decis asupra următorilor paşi pe front, relatează agențiile EFE și Agerpres.

Rusia continuă atacurile sângeroase. Opt oameni uciși duminică

Lovituri ruseşti asupra Ucrainei au făcut în ultimele 24 de ore opt morţi, a indicat Kievul duminică, la o zi după promisiunea Moscovei de a-şi continua războiul „indiferent de circumstanţe”.

Trei bombe aeriene ruseşti au explodat după-amiază în centrul oraşului Sumî (nord), lovind un centru pentru copii şi ucigând două persoane, între care o adolescentă de 16 ani, a anunţat ministrul ucrainean de interne Ivan Vîghivski.

russian aerial bombs struck central Sumy, damaging the regional Centre for Social Support of Children and Families, which I recently visited.



No children were inside, but two people nearby were killed, including a 16-year-old girl. #russianterrorists must be stopped! pic.twitter.com/vEgyJ5Dzri — Denys_Uliutin (@DenysUliutin) September 27, 2026

Autorităţile regiunii Odesa (sud) au informat despre un „atac masiv” asupra sudului acestei regiuni de lângă Marea Neagră, soldată cu încă un mort.

Anterior duminică, preşedintele Volodimir Zelenski indicase că trei persoane au fost ucise de lovituri nocturne în regiunea sudică Zaporojie.

Loviturile ruseşti asupra capitalei Kiev şi a periferiei sale au ucis încă o persoană şi rănit alte patru, potrivit autorităţilor locale, care au precizat și că aceste bombardamente au avariat peste 16 clădiri, atât rezidenţiale, cât şi industriale.

Potrivit poliţiei ucrainene, un bărbat a fost ucis cu dronă rusească în districtul Bucea, tot în regiunea Kiev.

Chiar în Kiev, sediul operatorului mobil Kyivstar, unul dintre principalele ale ţării, a fost avariat de bombardamente,fără a face victime, potrivit presei locale.

În ultimele zile, Moscova a bombardat centre de date, provocând probleme de acces la internet în unele zone.

În cursul săptămânii care s-a scurs, Rusia a atacat Ucraina cu peste 2.200 de drone cu rază lungă de acţiune, 1.650 de bombe aeriene şi 38 de rachete, a indicat Zelenski în rezumatul său săptămânal.

Criza umanitară din Oleşki

În ultimele zile, Kievul a acuzat Moscova că provoacă o criză umanitară în localitatea Oleşki, în partea regiunii Herson (sud) ocupată de Rusia, împiedicând furnizarea de ajutoare şi evacuarea civililor printr-o blocadă de facto.

Duminică, şeful administraţiei ucrainene a regiunii Herson, Oleksandr Prokudin, a anunţat că o mare operaţiune de livrare de hrană prin drone permisese livrarea a patru tone de produse alimentare în acest oraş.

Potrivit lui, circa 2.000 de persoane sunt „ostatice” ale Moscovei în această localitate cu acces foarte dificil, fiind situată pe linia frontului, pe malurile Niprului.

Ukrainian Defenders managed to carry out one of the largest drone operations to deliver food to residents of occupied Oleshky, where Russia has created a humanitarian catastrophe and continues to hold around 2,000 residents hostage, including nearly 50 children.



About 4,000… https://t.co/UGaK6wad6v pic.twitter.com/JN8kMeT3M6 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 27, 2026

Kremlinul a recunoscut luni dificultăţi de aprovizionare cu hrană şi medicamente, aruncând responsabilitatea asupra Kievului şi acuzând armata ucraineană că obstrucţionează livrările de ajutoare.

Accesul la internet devine noua ţintă a atacurilor ruseşti

Accesul la internet a devenit cea mai recentă ţintă a atacurilor aeriene ruseşti în Ucraina, care vizează acum şi această infrastructură pentru a perturba comunicaţiile în reţea şi a slăbi economia, scrie agenția EFE, citată de Agerpres.

Cel puţin 100.000 de utilizatori şi nouă furnizori de internet din Kiev şi oraşele apropiate, inclusiv companiile UTELS, Etherlink şi MiroHost, au semnalat perturbări după ce dronele ruseşti au avariat mai multe centre de date în capitala Ucrainei săptămâna aceasta.

Autorităţile recomandă cetăţenilor să păstreze la îndemână mai mulţi bani cash şi copii pe hârtie ale documentelor esenţiale, pe fondul preocupărilor că Rusia ar putea încerca să întrerupă accesul la internet în toată Ucraina, în plus faţă de atacurile asupra sistemului energetic şi a altor infrastructuri.

Aceste noi atacuri sunt văzute şi ca o parte a războiului de uzură prin care Rusia urmăreşte să provoace pagube economiei ucrainene, la fel cum sunt atacurile cu drone şi rachete asupra infrastructurilor portuare, în timp ce Ucraina la rândul ei loveşte cu drone infrastructuri similare ale Rusiei şi ţinteşte în plus intens rafinăriile acesteia.

Deocamdată, marile companii şi serviciile ucrainene care depind de accesul permanent la internet, precum băncile şi platformele guvernamentale, nu au fost afectate semnificativ. Totuşi, unele website-uri nu sunt disponibile, iar servicii precum YouTube, care depind de o reţea extinsă de centre de date, funcţionează uneori mai lent.

Cât despre armata ucraineană, aceasta s-ar putea să nu fie afectată major de atacurile asupra infrastructurii digitale, întrucât se bazează pe sistemele de internet prin satelit Starlink furnizate de SUA şi pe canale alternative pentru a-şi menţine vizibilitatea asupra câmpului de luptă şi a transmite informaţii.

Soldat ucrainean instalând un sistem Starlink ce oferă un serviciu vital de internet pentru forțele Kievului în fața agresiunii ruse. Foto: Maxym Marusenko/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Însă economia în general şi consumatorii individuali, mulţi dintre aceştia având nevoie de acces stabil la internet în activitatea profesională, sunt mai vulnerabili, deşi situaţia încă nu este critică.

„Ucraina are canale de internet extrem de descentralizate, astfel încât nu vor rămâne fără internet nici ţara în întregime şi nici regiuni sau oraşe întregi”, a asigurat Sergii Bezkrestnov, consilier al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru domeniul tehnologiei. „Pot exista întreruperi locale, pe care ne aşteptăm ca furnizorii să le poată soluţiona rapid”, a adăugat el.

Pentru a evita distrugerea platformelor şi a datelor din reţea, multe companii, instituţii guvernamentale şi de învăţământ ucrainene le-au transferat în centre de date din străinătate în 2022, după lansarea invaziei ruse, iar unele apelează acum la această măsură.