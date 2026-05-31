Zelenski, apel către Trump în presa americană. „Asta este prioritatea pentru noi și marea, marea provocare”

Ucraina are o nevoie urgentă de rachete antibalistice din partea Statelor Unite pentru a răspunde unui număr tot mai mare de atacuri ale Rusiei, a declarat președintele Volodimir Zelenski într-un interviu difuzat duminică de postul american CBS.

„Asta este prioritatea pentru noi și marea, marea provocare. Am avut o iarnă foarte dificilă, grea. Rusia ne-a atacat cu o mulțime de rachete balistice infrastructura energetică, aprovizionarea cu apă, școlile. A fost, a fost foarte difcil. Acum vedem un mare deficit”, a afirmat liderul ucrainean, citat de Politico.

Volodimir Zelenski a precizat că a trimis o scrisoare Casei Albe și Congresului SUA.

„Am trimis o scrisoare Casei Albe și Congresului Statelor Unite”, a spus el, „și sper că vor înțelege și vor răspunde. Iar acest lucru este foarte important. Trebuie să creștem producția. Cunosc toate companiile din Statele Unite, companii uriașe, companii grozave, dar numai Statele Unite pot produce un asemenea număr”, a adăugat președintele Ucrainei.

Ucraina a ajutat în Orientul Mijlociu când i s-a cerut, spune Zelenski

Volodimir Zelenski a recunoscut că războiul purtat de SUA împotriva Iranului a pus presiune pe resursele americane și a distras atenția publică de la conflictul din Ucraina. El își dorește o creștere a producției pentru a aborda ceea ce a descris drept un „deficit mare” între capacitatea balistică și antibalistică a Rusiei și cea a Ucrainei.

Liderul de la Kiev a mai afirmat că țara sa a oferit asistență în Orientul Mijlociu atunci când a primit solicitări în acest sens.

„Când am primit mesaje de ajutor în Orientul Mijlociu pentru a apăra unele baze cu soldați americani, precum și infrastructura unor țări din Orientul Mijlociu, cum ar fi Arabia Saudită sau Emiratele Arabe Unite etc., și am venit cu grupurile noastre, am trimis peste 200 de experți ai noștri”, a mai declarat președintele Zelenski.