Zelenski cere „măsuri ferme” împotriva Rusiei, după incidentele de securitate din NATO. „Trebuie să simtă tot mai multă durere”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat încălcarea „revoltătoare” a spațiului aerian al NATO de către Rusia în Estonia și i-a îndemnat pe aliați să ia „măsuri ferme” împotriva Moscovei, transmite The Guardian.

„Acestea nu sunt accidente”, a scris liderul ucrainean într-o postare pe rețelele sociale, referindu-se la îndelungata listă de încălcări ruse ale spațiilor aeriene din România, Polonia și Estonia, precum și la amestecul în procesele electorale din România și Republica Moldova.

„Este nevoie de un răspuns sistemic. Trebuie luate măsuri ferme – atât colectiv, cât și individual, de către fiecare națiune. Rusia trebuie să simtă o durere tot mai mare din partea presiunii mondiale, în primul și în primul rând prin economia sa, iar acest lucru este asigurat cel mai bine prin sancțiuni. În același timp, pierderile de război ale Rusiei trebuie să continue să crească, ceea ce se realizează cel mai bine printr-o armată ucraineană puternică”, a adăugat Volodimir Zelenski, citat de The Guardian.

Rusia, acuzată că a încălcat vineri spațiile aeriene ale Estoniei și Poloniei

Trei avioane de vânătoare ale Rusiei au încălcat spațiul aerian al Estoniei, vineri, în Golful Finlandei, în ceea ce UE și NATO au criticat drept o nouă provocare periculoasă. Potrivit presei din Estonia, avioanele au survolat spațiul aerian al țării baltice timp de aproape 12 minute.

Când liderii din UE și NATO încă reacționau la incidentul de securitate din Estonia, Polonia a reclamat că avioane de vânătoare rusești au încălcat zona de siguranță a unei platforme petroliere din Marea Baltică. Incidentele au avut loc la doar câteva zile după cele cu drone din Polonia și România.

Tallinn a anunțat că invocă articolul 4 din tratatul NATO după incidentul de vineri. Este pentru a noua oară în istoria Alianței când este făcut un astfel de demers, însă a doua oară în mai puțin de 10 zile – Polonia a recurs la un gest similar pe 10 septembrie, când a reclamat că spațiul aerian național a fost încălcat de cel puțin 19 drone rusești.

Articolul 4 al Tratatului prevede: „Părțile se vor consulta reciproc ori de câte ori, în opinia oricăreia dintre ele, integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricăreia dintre părți este amenințată”.