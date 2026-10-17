Zelenski cere Poloniei, României, Slovaciei și Ungariei să permită tranzitul transporturilor de cereale prin teritoriul lor

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Poloniei, României, Slovaciei și Ungariei să permită tranzitul transporturilor de cereale ucrainene, în contextul blocadei din Marea Neagră, a declarat sâmbătă premierul ungar Peter Magyar, potrivit Reuters.

Magyar, care a convenit cu Zelenski, în cadrul discuțiilor de vineri, asupra reluării relațiilor dintre Ucraina și Ungaria, a declarat că nu s-ar opune acestei măsuri, cu condiția ca transporturile de cereale ucrainene să tranziteze Ungaria doar pentru a ajunge în alte destinații, a relatat postul privat de televiziune RTL.

Ucraina se numără printre cei mai mari producători de grâu, porumb și semințe de floarea-soarelui din lume, iar aproximativ 90% din exporturile acestor culturi sunt transportate prin Marea Neagră. Campania de atacuri a Rusiei a dus la aproape oprirea exporturilor agricole din porturile ucrainene de la Marea Neagră.

Potrivit lui Magyar, tranzitul cerealelor ar urma să se bazeze pe o soluție propusă la scurt timp după invazia Rusiei în Ucraina, din februarie 2022.

„(Zelenski) le-a cerut Poloniei, României, Slovaciei, Ungariei și tuturor țărilor vecine să permită tranzitul, așa cum au făcut-o acum trei sau patru ani, la începutul războiului”, a declarat Magyar într-un interviu acordat RTL.

Magyar a adoptat o poziție mai puțin conflictuală față de Kiev decât Viktor Orban, pe care l-a înlocuit în funcția de premier al Ungariei. El a afirmat în repetate rânduri, însă, că Ungaria nu va trimite arme Ucrainei și a cerut progrese în ceea ce privește drepturile minorității etnice maghiare din această țară.

Magyar și-a exprimat, de asemenea, solidaritatea deplină cu Zelenski în fața „agresiunii inumane a Rusiei” împotriva Ucrainei.

„Mi-a spus în timpul întâlnirii noastre bilaterale că i-ar ajuta foarte mult dacă ar putea transporta porumbul în trenuri sigilate către Europa de Vest”, a declarat Magyar.

„I-am spus că, atât timp cât transporturile doar tranzitează țara, nu va exista niciun obstacol.”

La sfârșitul lunii august, Comisia Europeană estima că recolta de porumb a Uniunii Europene, de regulă a doua cea mai importantă cultură de cereale din blocul comunitar, va ajunge la 50,1 milioane de tone în acest an. Ar fi cel mai scăzut nivel din aproape două decenii și cu aproximativ o cincime sub media ultimilor trei ani.

Fermierii din Franța și Ungaria au fost afectați în mod deosebit, după ce temperaturile record și seceta au compromis culturile de porumb.