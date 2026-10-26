Zelenski confirmă reluarea negocierilor cu Rusia mediate de SUA. Punctele care „nu sunt negociabile”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat duminică seară că o întâlnire între ruși și ucraineni va avea loc în noiembrie sub mediere americană pentru a relansa negocierile de pace aflate în impas de la începutul anului, relatează AFP.

„Suntem pregătiți să discutăm. Dacă este vorba despre chestiunea teritorială, aceasta trebuie abordată la nivel de lideri. Celelalte chestiuni țin de grupurile tehnice. Prin urmare, toate acestea vor putea fi discutate în noiembrie”, a declarat președintele ucrainean într-un interviu acordat televiziunii naționale, notează Agerpres.

Rusia a anunțat vineri că o astfel de întâlnire este programată în noiembrie la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, în cadrul recentelor eforturi americane de a relansa negocierile de pace, aflate în impas de la începutul războiului israeliano-american din Iran.

Negocieri directe între ruși și ucraineni au mai avut loc în 2025, fără a duce la o soluționare a conflictului, ambele tabere insistând asupra propriilor condiții.

Punctele care „nu sunt negociabile”

Duminică, Zelenski a respins din nou o serie de solicitări rusești, considerând că garanțiile de securitate pe care Ucraina le cere aliaților săi occidentali, dimensiunea armatei sale sau alegerea alianțelor sale „nu sunt negociabile”.

În opinia sa, chestiunea teritoriilor pe care Moscova le revendică în Ucraina „nu poate fi abordată decât la nivel de lideri”, adică în cadrul unei întâlniri între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin.

Or, Kremlinul a respins în repetate rânduri o astfel de întâlnire înainte de semnarea unui acord de pace definitiv.

De asemenea, președintele ucrainean a cerut din nou un armistițiu energetic, în condițiile în care țara sa se teme, la fel ca în 2025, de o campanie dureroasă de atacuri rusești în această iarnă.

Rusia respinge orice pauză în lupte înainte de un acord pe fond, considerând că un armistițiu i-ar oferi Kievului posibilitatea de a se reînarma.