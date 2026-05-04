Zelenski îl amenință pe Putin că dronele ucrainene pot lovi parada de Ziua Victoriei. De ce spune că vara aceasta poate fi decisivă pentru război

Ziua Victoriei rămâne cea mai importantă sărbătoare de stat a Rusiei, dar Kremlinul a redus amploarea evenimentului de sâmbătă, scriu The Kyiv Post și The Moscow Times.

Președintele Volodimir Zelenski a avertizat că dronele ucrainene ar putea ataca parada de Ziua Victoriei din 9 mai de la Moscova, unul dintre cele mai simbolice evenimente ale Kremlinului.

Vorbind la Erevan, Zelenski a sugerat că Rusia nu mai este capabilă să-și etaleze puterea militară așa cum a făcut-o în anii precedenți.

„Rusia a anunțat o paradă pe 9 mai, dar nu va exista echipament militar la această paradă”, a spus președintele ucrainean, citat de The Kyiv Post. „Aceasta va fi prima dată în foarte mulți ani când nu își pot permite prezența armelor la paradă”, a observat el.

„Iar dronele ucrainene pot lovi, de asemenea, această paradă. Acest lucru arată că nu mai sunt la fel de puternici ca înainte”, a adăugat Zelenski.

O vară decisivă

Liderul de la Kiev a mai spus că această vară s-ar putea dovedi decisivă pentru felul în care va decurge războiul.

„Această vară va fi momentul în care Putin va decide ce să facă în continuare: să extindă acest război sau să se îndrepte spre diplomație. Și trebuie să-l împingem spre diplomație”, a spus Zelenski.

El a subliniat că menținerea presiunii asupra Rusiei rămâne esențială, în special prin sancțiuni.

Declarațiile sale vin pe fondul atacurilor cu drone care au lovit infrastructura militară și energetică rusă și care luni au ajuns până la Moscova.

Discuția despre armistițiu

Săptămâna trecută, Zelenski le-a cerut reprezentanților ucraineni să solicite clarificări echipei președintelui american Donald Trump cu privire la „armistițiul” propus de Rusia în jurul datei de 9 mai, întrebându-se dacă acesta are ca scop doar asigurarea paradei de Ziua Victoriei de la Moscova.

„Să aflăm ce anume este în joc: câteva ore de securitate pentru parada de la Moscova sau ceva mai mult”, a spus el.

El a reiterat că poziția Ucrainei este aceea a unui armistițiu pe termen lung, care ar asigura o securitate reală pentru civili și o pace durabilă.

Propunerea de încetare temporară a luptelor în timpul sărbătorilor Zilei Victoriei din Rusia ar fi urmat unei convorbiri telefonice de 90 de minute între Putin și Trump.

O paradă redusă

Între timp, se preconizează că parada din 9 mai din Piața Roșie va fi redusă semnificativ, potrivit unor informații care indică faptul că, pentru prima dată din 2008, nu vor fi prezentate tancuri, sisteme de rachete sau artilerie.

Ministerul Apărării din Rusia a atribuit această decizie „situației operaționale actuale”, deși analiștii spun că măsura are legătură cu lipsa echipamentelor și cu preocupările legate de securitate, pe fondul atacurilor ucrainene cu drone.

Între timp, autoritățile se pregătesc să restricționeze toate comunicațiile mobile în Moscova în perioada 5-9 mai, au declarat surse pentru Serviciul rus al BBC, citat de The Moscow Times.

Operatorii au început deja să trimită avertismente utilizatorilor.

Măsura a venit pe fondul unor noi atacuri cu drone ucrainene asupra Moscovei. Potrivit informațiilor, 11 drone au fost văzute deasupra capitalei în zilele de 3 și 4 mai. Una dintre ele a lovit o clădire de locuințe de pe strada Mosfilmovskaia, situată la 6 km de Kremlin.

O sărbătoare simbolică

Ziua Victoriei rămâne cea mai importantă sărbătoare de stat a Rusiei, Kremlinul legând din ce în ce mai mult războiul din Ucraina de cel de-al Doilea Război Mondial și de victoria în fața „nazismului”.

Fico și Lukașenko se numără printre liderii așteptați la parada de la Moscova din 9 mai.

Conform publicației ruse The Insider, șapte lideri străini sunt așteptați să participe la parada de la Moscova.

Publicația a relatat că președintele belarus Alexander Lukașenko, președintele kazah Kassim-Jomart Tokaiev și președintele kârgâz Sadîr Japarov și-au confirmat participarea în urma invitațiilor primite de la Kremlin.

La Moscova este așteptat și prim-ministrul slovac Robert Fico. Vizita sa a fost confirmată de consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, pe 29 aprilie.

Presa rusă a relatat că Fico ar putea călători pe cale terestră, după ce statele baltice au închis spațiul aerian pentru avionul său.

Conform declarațiilor slovace citate de mass-media rusă, Fico nu intenționează să participe la parada militară propriu-zisă, ci dorește să depună flori la Mormântul Soldatului Necunoscut, în semn de omagiu adus soldaților sovietici care au luptat în cel de-al Doilea Război Mondial.

La parada de Ziua Victoriei de anul trecut de la Moscova au participat lideri din 27 de țări, printre care China, Serbia, Brazilia, Cuba, Armenia, Egipt, Vietnam, Etiopia și Palestina, alături de mai mulți alți parteneri.