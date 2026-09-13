Zelenski impune sancțiuni împotriva unei foste colaboratoare din primii ani de mandat

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a impus sancțiuni împotriva unei foste secretare de presă a sa acuzând-o, alături de alte nouă persoane, că răspândește propagandă rusă și că sprijină politica agresivă a Rusiei față de Ucraina.

Iulia Mendel, care a lucrat pentru Zelenski în perioada 2019-2021, înainte de invazia rusă, a răspuns printr-un mesaj pe Facebook în care a afirmat că este neconstituțională impunerea de sancțiuni asupra cetățenilor ucraineni, fără să comenteze însă acuzațiile propriu-zise aduse de către președinte, relatează Reuters.

„Sancțiunile sunt neconstituționale”

Mendel, care a fost primul secretar de presă al lui Zelenski după ce acesta a devenit președinte, a scris pe Facebook că se aștepta la această decizie.

„Sancțiunile împotriva cetățenilor ucraineni sunt neconstituționale, ca multe dintre deciziile lui. Volodimir Zelenski le impune tuturor celor care se pronunță pentru pace în Ucraina”, a afirmat Mendel.

Anterior, Mendel a acordat mai multe interviuri în care criticat prestația lui Zelenski, referindu-se în special la scandalurile de corupție în care au fost implicați apropiați ai președintelui.

De asemenea, Iulia Mendel a afirmat într-un interviu acordat jurnalistului Tucker Carlson că Ucraina era pregătită să cedeze regiunea Donbas în cadrul negocierilor de pace din 2022 cu Rusia.

„Am vorbit cu persoane care au reprezentat Ucraina la negocierile de la Istanbul din 2022 și mi-au explicat în detaliu că au fost de acord cu totul. Mai mult – și acest lucru este foarte important – au spus că Zelenski a acceptat personal să renunțe la Donbas”, a spus ea.

Biroul prezidențial al Ucrainei a respins categoric acuzațiile, afirmând că Mendel nu a avut niciun rol în negocieri și nici acces la procesul decizional la nivel înalt al statului.

Și fostul președinte Poroșenko a fost sancționat

Sancțiunile menționate într-un decret al lui Zelenski se vor aplica pe o perioadă de 10 ani și includ înghețarea bunurilor și restricții comerciale. Alături de Mendel și alți cetățeni ucraineni, printre cele zece persoane sancționate se află și ruși.

Este neobișnuită utilizarea sancțiunilor împotriva unui fost membru al staffului prezidențial, chiar dacă acest instrument a mai fost folosit contra unor figuri politice.

În 2025, Ucraina a impus sancțiuni împotriva fostului președinte Petro Poroșenko, printre care înghețarea unor active și interdicția de a retrage fonduri din țară, din motive de „securitate națională”, după cum a precizat serviciul de informații ucrainean.