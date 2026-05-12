O fostă purtătoare de cuvânt a lui Zelenski spune că Kievul era gata să „renunțe la Donbas” în 2022. Răspunsul președinției Ucrainei

Biroul prezidențial al Ucrainei a respins categoric acuzațiile, afirmând că Mendel nu a avut niciun rol în negocieri și nici acces la procesul decizional la nivel înalt al statului, scrie publicația ucraineană Kyiv Post.

Fosta purtătoare de cuvânt a lui Volodimir Zelenski, Iuliia Mendel, a afirmat într-un interviu acordat jurnalistului Tucker Carlson că Ucraina era pregătită să cedeze regiunea Donbas în cadrul negocierilor de pace din 2022 cu Rusia.

Mendel a fost secretara de presă a președintelui Ucrainei în perioada 2019-2021.

Potrivit lui Mendel, membrii delegației Ucrainei la negocierile de la Istanbul din primăvara anului 2022 ar fi fost de acord cu aproape toate cererile Rusiei, în efortul de a opri războiul.

„Am vorbit cu persoane care au reprezentat Ucraina la negocierile de la Istanbul din 2022”, a declarat Mendel.

„Și mi-au explicat în detaliu că au fost de acord cu totul. Mai mult – și acest lucru este foarte important – au spus că Zelenski a acceptat personal să renunțe la Donbas”, a spus ea.

Corruption, drugs and greed: Volodymyr Zelensky's longtime press secretary on the secret world of the West's favorite dictator.



— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) May 11, 2026

Mendel nu a identificat niciuna dintre presupusele surse la care a făcut referire.

„Această doamnă nu a participat la negocieri, nu a luat parte la procesul decizional, a pierdut de mult contactul cu realitatea, iar cine i-ar spune aceste lucruri – sau dacă s-a întâmplat ceva din toate acestea – nu este ceva serios de comentat”, a declarat jurnaliștilor o sursă din cadrul Biroului prezidențial.

Afirmația lui Mendel vine într-un moment în care controlul asupra Donbasului pare să se contureze ca unul dintre obstacolele în calea procesului de pace.

Rusia cere Kievului să renunțe la porțiunile din Donbas pe care le mai controlează, o revendicare respinsă de Kiev, dar și de opinia publică din Ucraina, potrivit sondajelor. Moscova ar mai vrea ca Kievul să renunțe la ambițiile sale de aderare la NATO și să recunoască pretențiile Moscovei asupra regiunilor anexate.

Kyiv Post scrie că cedarea regiunii Donbas s-ar fi numărat printre problemele discutate în cadrul mai multor runde de negocieri de pace din 2022, la puțin timp după debutul invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina, deși rămâne neclar cât de aproape a fost un acord.

În timpul negocierilor, Ucraina ar fi oferit neutralitatea în schimbul unor garanții de securitate și al restituirii teritoriilor anexate, inclusiv Donbasul și Crimeea.

Cu toate acestea, potrivit publicației locale „European Pravda” de la acea vreme, un proiect de acord elaborat în urma discuțiilor de la 29 martie de la Istanbul prevedea retragerea trupelor ruse din mai multe regiuni ucrainene, lăsând însă Crimeea și Donbasul sub controlul Moscovei.

În cele din urmă, discuțiile au eșuat și luptele au reînceput, în timp ce Kievul a negat că ar fi fost de acord să cedeze regiunea Donbas.

Mendel a făcut aceste declarații într-un interviu acordat podcasterului american conservator Tucker Carlson, un critic frecvent al Ucrainei și al ajutorului militar occidental, acuzat că a amplificat în repetate rânduri poziționările Kremlinului.

Mendel, care a ocupat funcția de secretar de presă al lui Zelenski între 2019 și 2021, a făcut anterior o serie de acuzații controversate la adresa unor înalți oficiali ucraineni.

În interviuri anterioare, ea l-a acuzat pe șeful Biroului Prezidențial, Andriy Iermak, că se angajează în „ritualuri magice” care implică cimitire și „apă moartă”, susținând în același timp că se teme pentru viața ei din cauza lui.