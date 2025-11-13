Zelenski invocă „o chestiune de supraviețuire” și face un apel direct către Europa / Retragerea din Pokrovsk, luată în calcul: „Nimeni nu îi forțează să moară pentru niște ruine”

Pokrovsk, Ucraina, 4 noiembrie 2025. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, dreapta, și comandantul forțelor armate, generalul Oleksandr Sîrskîi, stânga, primes un raport despre operațiunile defensive din sectorul de front de la Dobropillia, lângă Pokrovsk. FOTO: Ukraine Presidents Office / Alamy / Profimedia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a implorat pe aliații țării sale din Uniunea Europeană să depășească divergențele privind utilizarea activelor rusești înghețate, afirmând că noi fonduri sunt esențiale pentru ca economia ucraineană, devastată de război, să poată continua lupta împotriva Moscovei, scrie joi Bloomberg.

„Sper, cu ajutorul lui Dumnezeu, că vom obține această decizie”, a declarat Zelenski, pentru Bloomberg Television, într-un interviu acordat la Kiev. În caz contrar, „va trebui să găsim o alternativă, este o chestiune de supraviețuire. De aceea avem mare nevoie de ea. Și mă bazez pe parteneri”, a spus liderul de la Kiev.

UE a amânat până în decembrie o decizie privind utilizarea activelor înghețate ale statului rus pentru a putea acorda împrumuturi în valoare de 140 de miliarde de euro (162 de miliarde de dolari) Ucrainei, care are nevoie de noi fonduri până la începutul anului viitor.

Între timp, armata rusă avansează încet pe câmpul de luptă și atacă infrastructura energetică a Ucrainei pentru a-i submina economia, pe măsură ce se apropie lunile grele de iarnă.

Invazia Rusiei a intrat în al patrulea an, în timp ce guvernul lui Zelenski se confruntă cu o economie zdruncinată și forțe de luptă epuizate în cel mai grav conflict din Europa de după al Doilea Război Mondial. De asemenea, s-a produs o schimbare față de sprijinul necondiționat al Occidentului pentru Kiev după revenirea președintelui Donald Trump la Casa Albă.

Odată cu oprirea finanțării din partea SUA, guvernele europene s-au angajat să intensifice asistența pentru a respinge o nouă amenințare din partea Kremlinului.

Luna trecută, blocul comunitar nu a reușit să depășească obiecțiile Belgiei, care deține cea mai mare parte a fondurilor rusești înghețate (în conturile depozitarului de valori mobiliare Euroclear) și dorește garanții mai mari că nu va fi trasă la răspundere pentru riscurile juridice care decurg din decizia utilizării acestor bani ai Rusiei. Prim-ministrul slovac Robert Fico a declarat sâmbătă că nu va sprijini niciun plan de confiscare a activelor Kremlinului „dacă aceste fonduri ar fi cheltuite pentru costuri militare în Ucraina”.

Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a avertizat săptămâna trecută că UE trebuie să ofere Ucrainei un angajament de finanțare „credibil” pentru a debloca un nou sprijin din partea Fondului Monetar Internațional (FMI) pentru Kiev. FMI a început discuțiile cu Ucraina privind un pachet de ajutor care ar putea totaliza 8 miliarde de dolari.

„Rusia trebuie să plătească pentru acest război”, iar banii proveniți din activele înghețate vor ajuta Ucraina să cumpere mai multe sisteme de apărare aeriană din SUA și Europa și să finanțeze producția de drone pentru a lovi ținte rusești, a spus Zelenski.

„Nu avem bani suplimentari și aceasta este soluția – și este corect”, a spus liderul ucrainean, în interviul acordat miercuri seară.

El a sugerat că Trump ar putea trimite „un semnal bun” liderilor europeni pentru a acționa, utilizând miliarde de dolari din activele rusești înghețate în SUA.

Trump are „mai mult de cinci miliarde de dolari în active, poate că va decide să cheltuiască acești bani – va fi de ajutor”, a spus Zelenski. Acțiunile anterioare ale SUA, cum ar fi sancțiunile energetice, au determinat „partenerii europeni să ia, de asemenea, unele decizii ferme”, a arătat el.

Liderul de la Kiev a dezvăluit că Ucraina a început să producă drone de interceptare împreună cu SUA. „Producție americană-ucraineană, coproducție”, a spus el. „Sper că în viitor vom avea mai multe”.

„Intimidare psihologică”

Liderul ucrainean a mai spus că președintele rus Vladimir Putin a dus o campanie deliberată de intimidare împotriva Europei, cu incursiunile recente ale dronelor și avioanelor de vânătoare în spațiul aerian al NATO. Campania a reușit să îi facă pe lideri mai reticenți în a trimite sisteme de apărare aeriană către Ucraina, a afirmat Zelenski.

„Cred că i-a speriat, acesta era scopul lui și l-a atins”, a spus Zelenski. „A fost intimidare psihologică, fără îndoială.”

O „situație foarte dificilă” în Pokrovsk

El a recunoscut că Ucraina se confruntă cu o situație „foarte dificilă” în orașul Pokrovsk, din regiunea Donețk din estul țării, unde forțele ruse încearcă să preia controlul după luni de lupte intense. Zelenski a insistat că orice decizie privind retragerea trupelor este o chestiune care ține de comandanții militari de pe teren.

„Nimeni nu îi forțează să moară pentru niște ruine”, a spus el. „Voi sprijini soldații noștri, în special comandanții care se află acolo, pentru a controla situația. Altfel, costurile pentru noi sunt prea mari – cei mai importanți pentru noi sunt soldații noștri”, a insistat Zelenski.

Rusia caută să obțină o victorie în Pokrovsk pentru a încerca să-l convingă pe Trump că, pentru a pune capăt războiului, Ucraina trebuie să se retragă din întreaga provincie estică Donbas, formată din regiunile Donețk și Luhansk, potrivit lui Zelenski.

„Nu putem părăsi estul Ucrainei. Nimeni nu va înțelege asta, oamenii nu vor înțelege asta”, a spus el. „Și principalul lucru este că nimeni nu vă va garanta că, dacă vor cuceri acest sau acel oraș, nu vor avansa mai departe. Nu există niciun factor de descurajare.”

Zelenski a insistat că forțele ruse „nu au atâta putere” și vizează sistemul energetic al Ucrainei ca parte a eforturilor lor de a forța Ucraina să depună armele înainte de primăvară.

„Ei știu că, odată ce factorul legat de energie dispare, nu mai au alți factori puternici”, a spus președintele ucrainean.

Eforturile diplomatice pentru a se ajunge la un armistițiu au stagnat după ce Trump a avut summitul cu Putin în Alaska, în august. Președintele american a abandonat planurile pentru un al doilea summit cu Putin, de data aceasta la Budapesta, după ce SUA au ajuns la concluzia că Rusia nu era pregătită să renunțe la cererile sale maximaliste în negocierile pentru un acord de pace.

Ucraina a rămas „deschisă pentru discuții cu rușii” pentru a ajunge la armistițiul dorit și de Trump, a adăugat Zelenski.

„Dacă ei vor într-adevăr să pună capăt războiului sau sunt gata să pună capăt războiului, atunci trebuie să trecem la calea diplomatică. Și, din nou, de aceea i-am spus președintelui Trump că sunt deschis”, a precizat liderul de la Kiev.

„Ei nu respectă legea, dar respectă cu adevărat Statele Unite – îl respectă pe președintele Trump”, a spus Zelenski despre Rusia. „Chiar cred că președintele Trump îl poate împinge pe Putin la negocieri. Și de aceea este foarte important”, a conchis el.

„Mai devreme sau mai târziu, Ucraina va trebui să negocieze”, susține Kremlinul

Joi, Kremlinul a afirmat, prin vocea purtătorului său de cuvânt, că Ucraina va trebui să negocieze cu Rusia „mai devreme sau mai târziu” și a făcut o predicție: poziția de negociere a Kievului se va înrăutăți pe zi ce trece.

Peskov le-a spus joi reporterilor că Rusia rămâne deschisă unei soluții politice și diplomatice și dorește pacea. Însă, în absența unei astfel de oportunități, el a afirmat că Rusia va continua să lupte pentru a-și proteja propria securitate în beneficiul generațiilor viitoare.

„Partea ucraineană ar trebui să știe că, mai devreme sau mai târziu, va trebui să negocieze, dar dintr-o poziție mult mai defavorabilă. Poziția regimului de la Kiev se va deteriora pe zi ce trece”, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, citat de Reuters.