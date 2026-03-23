Zelenski le cere ucrainenilor să se pregătească pentru „o lovitură masivă” a Rusiei

Imaginea unei drone Shahed 136 folosita de rusi pentru a ataca tinte din Ucraina, Foto: Aleksandr Gusev / Zuma Press / Profimedia

Președintele Volodimir Zelenski a declarat, luni, că serviciile ucrainene de informații cred că forțele rusești se pregătesc pentru un iminent atac de proporții asupra Ucrainei, informează Reuters.

În obișnuitul său discurs de seară, Volodimir Zelenski a sugerat că atacul ar putea avea loc în cursul nopții, însă nu a dat detalii legate de perioada exactă sau despre posibilele ținte.

„Vă rog să fiți atenți astăzi la alertele de raiduri aeriene. Informațiile indică faptul că Rusia ar putea să pregătească o lovitură masivă. Ordinele relevante pentru apărarea antiaeriană au fost deja transmise”, a spus Zelenski.

Armata rusă a lansat periodic atacuri aeriene împotriva orașelor ucrainene, în special în timpul nopții, Kievul fiind țintă predilectă. În mod deosebit, infrastructura energetică a fost vizat de atacuri.

.În paralel, Ucraina a lovit și ea infrastructura petrolieră a Rusiei. Sâmbătă, a fost lovită rafinăria de la Saratov, care nu mai funcționează de două zile.

De asemenea, un rezervor de combustibil din portul Primorsk de la Marea Baltică, cel mai mare nod de export de petrol din vestul Rusiei, a luat foc în urma unui atac cu drone, a afirmat luni pe Telegram Alexander Drozdenko, guvernatorul regiunii Leningrad din nord-vestul țării.

Portul, care are o capacitate de export de peste 1 milion de barili de petrol pe zi, reprezintă o importantă poartă de export pentru țițeiul „Urals”, principalul sortiment rusesc, și pentru motorina de înaltă calitate.