O rafinărie din Rusia și-a oprit activitatea, după un atac ucrainean

Lansarea unei rachete Neptun de către armata ucraineană Foto: Luck / WillWest News / Profimedia

Rafinăria de petrol din Saratov a fost lovită de o dronă pe 21 martie, iar unitatea de distilare a țițeiului a fost oprită după atac, au declarat pentru Reuters surse care au informații despre situație.

Armata ucraineană a anunțat sâmbătă a lovit rafinăria companiei Rosneft de la Saratov. Guvernatorul Roman Busarghin a spus că a fost lovită infrastructura civilă, însă nu a dat alte detalii.

Potrivit surselor Reuters, unitatea de distilare a țițeiului, cu o capacitate de 20.000 de tone pe zi, nu mai funcționează din 21 martie. Rosneft nu a răspuns deocamdată unei solicitări pentru comentarii.

1️⃣ Engels, Saratov, and Tolyatti came under drone attacks overnight (video). Authorities in the Rostov region report the “most massive drone attack this year,” claiming 90 UAVs were shot down. Another 27 drones were allegedly… pic.twitter.com/BjvhQSML9Z — NEXTA (@nexta_tv) March 21, 2026

În cadrul ședinței de tranzacționare de la bursa din Sankt Petersburg, nu au existat oferte pentru produsele petroliere de la rafinăria din Saratov.

În 2024, rafinăria de la Saratov a procesat 5.800.000 tone de petrol, echivalentul a 2,2% din cantitatea rafinată în Rusia. De asemenea, a produs 1.200.000 tone de benzină, 1.900.000 tone de motorină și 1.000.000 tone de păcură.

Rafinăria a fost atacată în mai multe rânduri de către armata ucraineană. Pe 20 septembrie 2025, dronele ucrainene au țintit rafinăria din Saratov și o instalație petrolieră din regiunea Samara.

Pe 15 noiembrie 2025, Ucraina a folosit drone și rachete Neptun pentru un atac de proporții asupra portului Novorosiisk și rafinăriei din Saratov, unde au fost auzite mai multe explozii.