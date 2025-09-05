Zelenski, mesaj dur după întâlnirea cu premierul slovac: „Vom continua să lovim infrastructura energetică rusă. Ucraina nu va sta în întuneric” / Replica lui Robert Fico: „Trebuie să ținem cont și de interesele altor țări”

Președintele Volodimir Zelenski a declarat vineri că Ucraina va continua să răspundă atacurilor rusești asupra infrastructurii sale energetice, în pofida criticilor venite din Slovacia și Ungaria, care s-au confruntat cu întreruperi în aprovizionarea cu petrol rusesc din această cauză. Zelenski a făcut aceste declarații după prima sa rundă de discuții la nivel înalt cu premierul slovac Robert Fico, cu care a avut anterior dispute legate de livrările de energie rusească, în orașul Ujhorod, aflat la granița cu Slovacia, notează Reuters.

Slovacia, alături de Ungaria, a continuat să cumpere gaz și petrol rusesc, chiar dacă alte state din Uniunea Europeană au întrerupt aceste legături după invazia Rusiei în Ucraina, în 2022.

UE investește în dezvoltarea unor noi rute de aprovizionare cu energie, însă Slovacia și Ungaria susțin că aceste alternative au blocaje și sunt mai costisitoare.

Livrările de petrol către ambele țări au fost perturbate în ultimele săptămâni din cauza atacurilor ucrainene asupra conductei Drujba, care transportă petrol din Rusia prin Ucraina spre Slovacia.

„Ucraina răspunde atacurilor Rusiei asupra infrastructurii noastre energetice și va continua să o facă”, a declarat Zelenski, la o conferință de presă comună cu Fico, amintind de anii de atacuri rusești asupra centralelor electrice și altor obiective energetice din Ucraina.

„Dar ne dorim cu adevărat ca acest război să se încheie. Totuși, nimeni nu va sta pur și simplu în întuneric și să accepte asta”, a spus Zelenski.

La rândul său, Fico a declarat că atacurile militare asupra unor ținte „legitime” afectează Slovacia. „Trebuie să ținem cont și de interesele altor țări care fac parte din rețeaua energetică internațională”, a afirmat premierul slovac.

Zelenski a mai spus că Ucraina rămâne deschisă să furnizeze Slovaciei petrol și gaz, cu condiția ca acestea să nu provină din Rusia.

Fico a criticat Ucraina pentru că nu a prelungit tranzitul gazului rusesc după expirarea contractului cu Moscova, la sfârșitul anului 2024. Grupul energetic rus Gazprom și-a redirecționat de atunci livrările, pe care le trimite în Slovacia în baza unui contract pe termen lung.

De asemenea, Fico s-a opus ferm unui plan al UE aflat în discuție privind eliminarea treptată a importurilor de energie din Rusia și a blocat temporar cel mai recent pachet de sancțiuni al blocului împotriva Moscovei, cerând garanții pentru a evita prejudiciile pe care Slovacia le-ar putea suferi în urma opririi livrărilor.

Trump le-a cerut liderilor europeni să nu mai cumpere petrol din Rusia

Președintele american Donald Trump le-a transmis joi liderilor europeni că Europa trebuie să înceteze să mai cumpere petrol rusesc, despre care a spus că ajută Moscova să își finanțeze războiul împotriva Ucrainei.

Vineri, premierul slovac Robert Fico a declarat că, în ciuda diferențelor de opinie, există un potențial larg de cooperare, inclusiv în domeniul energiei. El și-a exprimat speranța ca Ucraina să obțină garanții de securitate și a oferit sprijin prin împărtășirea experienței Slovaciei în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

„Relații bune și de vecinătate, o pace justă, încetarea focului cât mai rapidă și o perspectivă europeană – acestea sunt cele patru lucruri pe care le dorim… în ciuda faptului că avem opinii diferite pe unele subiecte”, a spus Fico.