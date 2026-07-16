Zelenski, nevoit să iasă cu un apel public: Cere „unitate” în cadrul armatei ucrainene și explică demiterea lui Fedorov. „Va trebui să rezolv eu”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat joi un apel la menținerea „unității” în cadrul comandamentului militar, în contextul în care se confruntă cu un val de critici din cauza demiterii popularului ministru al Apărării, Mihailo Fedorov, aflat în conflict cu șeful armatei, generalul Oleksandr Sîrskîi, scrie AFP.

„Sincer, un președinte în timp de război nu ar trebui să fie nevoit să aleagă într-o astfel de situație”, a declarat Zelenski, referindu-se la conflictul dintre ministrul Fedorov și Sîrskîi, adăugând: „Mi-aș dori foarte mult unitatea”.

„Cele două părți nu au reușit să o găsească”, a adăugat liderul de la Kiev

Zelenski a făcut aceste declaraţii în cadrul unei discuţii cu presa, notează Ukrainska Pravda și News.ro.

Întrebat de ce doreşte să-l înlocuiască pe Mihailo Fedorov cu Igor Klimenko, Zelenski a răspuns: „Având în vedere priorităţile şi situaţia complexă. Pentru că există un dialog dificil între conducerea armatei şi Ministerul Apărării. Un dialog dificil, de altfel, la diferite niveluri. Problema nu ţine doar de personalităţi”.

Conform lui Zelenski, în prezent rămân nerezolvate o serie de chestiuni. „Trebuie să recunoaştem ce este corect la noi şi ce este greşit şi ruşinos. Aceste probleme trebuie rezolvate. Nu spun care dintre aceste două părţi trebuie să le rezolve. Consider că (trebuie să le rezolvăm, n.r.) împreună. Pentru că nu se poate ca aici să învingă doar unul, iar acolo să răspundă doar unul. Nu. Împreună învingem şi împreună răspundem pentru lucrurile care provoacă neînţelegeri şi rezonanţă socială”, a arătat Zelenski.

„Mi-aş dori foarte mult unitatea. Părţile nu au găsit-o. Şi aceasta este o problemă nu doar a părţilor, ci şi a mea. Nu mă dezic de responsabilitate. Şi respect părţile, le cunosc punctele forte, le cunosc punctele slabe şi îmi doresc foarte mult ca ele să întărească Ucraina. Dar lucrurile stau aşa cum stau. Şi într-o astfel de situaţie, soluţia este fie o parte, fie cealaltă, pentru că fără mine ele nu se aşează la masă (pentru a discuta împreună, n.r.)”, a mai spus Zelenski.

El a subliniat că Ministerul Apărării şi conducerea armatei „trebuie să lucreze singure – zilnic, constant” şi „trebuie să rezolve anumite aspecte la nivelul lor”.

„De aceea, voi demonstra, fără îndoială, consecvenţa acţiunilor mele. Pur şi simplu arăt: dacă părţile nu pot rezolva problema, va trebui să o rezolv eu”, a conchis preşedintele ucrainean.

Proteste după înlăturarea lui Fedorov

Joi, la Kiev, în apropierea Biroului Administrației Prezidențiale, precum şi în mai multe alte oraşe din toată ţara, au avut loc acţiuni de susţinere a ministrului Apărării, Mihail Fedorov, demis în urmă cu o zi. Participanţii au cerut autorităţilor să-l repună pe Fedorov în funcţie, în noul guvern, şi să nu-i cedeze postul de ministru al apărării lui Igor Klimenko.

Marţi, Rada Supremă a aprobat demisia Iuliei Sviridenko din funcţia de prim-ministru. Decizia respectivă înseamnă demisia întregului guvern.

Conform surselor Ukrainska Pravda, preşedintele Zelenski a decis că nu va propune candidatura lui Mihail Fedorov pentru funcţia de ministru al Apărării în noul guvern.

Cel mai probabil, noul ministru al Apărării va fi Igor Klimenko, care era ministru al Afacerilor Interne în fostul cabinet.

De asemenea, sursele cotidianului ucrainean spun că Fedorov rămâne în echipa preşedintelui, „dar ce va face în continuare – se va şti săptămâna viitoare”.

Acuzațiile lansate de Fedorov la adresa șefului armatei

Tot joi, Mihailo Fedorov i-a reproșat comandantului-șef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrskîi, că încearcă să divizeze Ucraina, acuzație care evidențiază un conflict profund între cei doi responsabili ce l-a determinat pe președintele Volodimir Zelenski să-l înlocuiască pe Fedorov de la Apărare.

„În loc să caute cum să învingă Rusia prin tactici asimetrice – ceea ce de altfel este misiunea comandantului-șef – el a găsit o modalitate de a diviza țara în care noi trăim astăzi”, a declarat Mihailo Fedorov la o conferință de presă la Kiev, în timp ce protestele de stradă aveau loc în mai multe orașe importante din țară în sprijinul menținerii sale în guvern.

Fedorov a subliniat că el și generalul Sîrskîi au concepții incompatibile și că i-a cerut lui Zelenski să-l demită pe comandantul-șef al armatei, deși i-a recunoscut acestuia meritele în eliberarea la începutul războiului a unora dintre teritoriile ocupate de Rusia. Însă, potrivit lui Fedorov, Sîrskîi nu a reușit să se adapteze rolului esențial pe care dronele au ajuns să-l joace în războiul cu Rusia, au scris agențiile internaționale de presă, preluate de Agerpres.

Confruntat cu refuzul președintelui de a-l demite pe Sîrskîi, Fedorov a ales totuși să încerce să colaboreze cu el. Dar „am avut dispute întrucât toate inițiativele pe care le-am propus au început să fie blocate”, a mărturisit Fedorov.

Una dintre reformele impulsionate de Fedorov pe care, potrivit acestuia, Sîrski a sabotat-o, a fost introducerea pentru militarii care luptă pe front a contractelor pe durată determinată, în locul mobilizării permanente fără niciun orizont de timp de încetare a acesteia.

Fedorov a descris stilul lui Sîrskîi drept „autoritar” și îl consideră pe acesta responsabil pentru ostilitatea resimțită de mulți ucraineni față de ofițerii recrutori care patrulează pe străzi pentru a mobiliza bărbați cu forța. O astfel de patrulă a fost atacată săptămâna trecută de cetățeni în orașul Liov. Unii martori au declarat presei că, înaintea atacului asupra acestei patrule, ofițerii recrutori au bătut un bărbat pentru a-l duce cu forța la biroul de încorporare.

Fostul ministru, în vârstă de 35 de ani, este considerat una dintre figurile cheie în modernizarea armatei, cu inițiative precum cumpărarea masivă de drone și introducerea testelor poligraf și a altor măsuri anticorupție în sectorul apărării.

Mulți în Ucraina văd în Mihailo Fedorov opusul lui Oleksandr Sîrskîi și a altor generali formați în epoca sovietică și care au o concepție mai tradițională asupra armatei și a războiului. La rândul lor, acești generali îi reproșează lui Fedorov lipsa de experiență militară.

Acesta din urmă a mai spus la conferința de presă – în timpul căreia a primit sprijinul mai multor deputați critici față de Zelenski – că președintele i-a oferit funcția de consilier al său ca alternativă la cea de ministru al Apărării, dar că a refuzat propunerea.

Reacție de la Kremlin

Kremlinul a transmis joi că urmărește remanierea masivă a guvernului de la Kiev, dar a adăugat că aceasta nu va avea nicio importanță dacă Ucraina nu este pregătită să ia o „decizie responsabilă” care să conducă la un acord de pace.

„În mare măsură, nu contează cine este ministrul Apărării”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit publicației ruse independente The Moscow Times.

„Ceea ce contează cel mai mult pentru noi este ca la Kiev să existe cineva dispus să-și asume responsabilitatea și să ia decizia necesară – una care ar putea duce la o soluționare pașnică sau la încheierea operațiunii militare speciale”, a adăugat Peskov, folosind termenul inventat și utilizat de Kremlin prin care descrie invazia pe scară largă din Ucraina.