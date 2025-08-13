Zelenski participă de la Berlin la consultările între liderii europeni și Trump, înaintea summitului din Alaska / „Sunt oameni extraordinari, care își doresc să se ajungă la un acord”, spune liderul de la Casa Albă

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se află la Berlin pentru a participa, alături de Donald Trump și lideri europeni, la o reuniune virtuală găzduită de Germania, cu două zile înainte ca președintele american să se întâlnească în Alaska cu liderul rus Vladimir Putin. Liderii europeni încearcă să sublinieze riscurile de a sacrifica interesele Kievului la primul summit SUA–Rusia de după 2021, notează Reuters.

Trump a spus că discuțiile din Alaska vor fi o întâlnire „de tatonare” în cadrul eforturilor sale de a obține o încetare a focului în războiul declanșat de Moscova împotriva Ucrainei, după ce, săptămâna trecută, a stârnit îngrijorare la Kiev și în Europa afirmând că orice acord ar presupune „un schimb de teritorii”.

Zelenski a fost primit la Berlin de cancelarul german Friedrich Merz. Cei doi participă, de la ora 14:00 (12:00 GMT), la o videoconferință cu liderii din Finlanda, Franța, Marea Britanie, Italia, Polonia și Uniunea Europeană. La discuții este prezent totodată și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Trump și vicepreședintele JD Vance s-au alăturat apelului la ora 15:00 (13:00 GMT).

„Voi vorbi în curând cu liderii europeni. Sunt oameni extraordinari, care își doresc să se ajungă la un acord”, a scris Trump pe Truth Social înaintea videoconferinței.

Europa și Kievul se tem

Imprevizibilitatea summitului din Alaska a alimentat temerile europenilor că SUA și Rusia ar putea lua decizii majore peste capul lor și chiar să încerce să constrângă Ucraina să accepte un acord nefavorabil.

„Ne concentrăm acum pe a ne asigura că acest lucru nu se întâmplă – colaborând cu partenerii americani și menținând coordonarea și unitatea pe partea europeană”, a declarat un înalt oficial din Europa de Est.

Temându-se să nu-l irite pe Trump, liderii europeni au repetat de mai multe ori că salută eforturile acestuia, dar au subliniat că nu ar trebui să existe niciun acord privind Ucraina – din care Rusia ocupă aproape o cincime – fără participarea Ucrainei.

Administrația Trump a temperat marți așteptările, spunând jurnaliștilor că summitul va fi un „exercițiu de ascultare” pentru ca președintele să afle ce ar fi necesar pentru a ajunge la un acord.

Acceptul lui Trump, săptămâna trecută, de a participa la summit a fost o schimbare bruscă după săptămâni în care și-a exprimat frustrarea față de Putin pentru rezistența la inițiativa de pace a SUA. Trump a spus că trimisul său a făcut „progrese semnificative” la discuțiile de la Moscova.

Mai mulți oficiali europeni de rang înalt au declarat pentru Reuters că văd un risc ca summitul să ducă la un acord defavorabil pentru securitatea Europei și a Ucrainei. Ei au spus că unitatea europeană ar fi esențială dacă s-ar ajunge la o astfel de situație.

După întâlnirea cu Trump, „coaliția celor dispuși” – un grup de țări care lucrează la planuri de sprijin pentru Ucraina în eventualitatea unei încetări a focului – se va reuni și ea online.

Înaintea discuțiilor, Zelenski a declarat că ar fi imposibil ca Ucraina să accepte un acord care să-i ceară retragerea trupelor din estul regiunii Donbas, o mare parte din care este deja ocupată de Rusia.

Acest lucru, le-a spus el jurnaliștilor marți, ar priva Ucraina de o vastă rețea defensivă în regiune, facilitând o eventuală avansare a Rusiei mai adânc pe teritoriul ucrainean în viitor.

El a precizat că problemele teritoriale pot fi discutate doar după instituirea unei încetări a focului și după ce Ucraina va primi garanții de securitate.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Alexei Fadeev, a spus că poziția Moscovei nu s-a schimbat față de cea exprimată de Putin în iunie 2024.

Ca precondiții pentru o încetare a focului și începerea negocierilor, liderul de la Kremlin a cerut ca Ucraina să-și retragă trupele din cele patru regiuni pe care Rusia le revendică drept ale sale, dar pe care nu le controlează în totalitate, și să renunțe oficial la planurile de aderare la NATO.

Kievul a respins imediat aceste condiții, calificându-le drept echivalente cu o capitulare.

Preşedintele Nicuşor Dan participă, prin videoconferinţă, la reuniunea „Coaliției Celor Dispuși”

Președintele Nicușor Dan participă și el miercuri la reuniunea „Coaliției Celor Dispuși” – Coalition of the Willing, care se desfășoară în format de videoconferință.

Potrivit Administrației Prezidențiale, întâlnirea este programată de la ora 17:30.

Cancelarul german, Friedrich Merz, premierul francez, Emmanuel Macron, și premierul britanic, Keir Starmer, vor prezida reuniunea.

Președintele Nicușor Dan a transmis marți un mesaj în care a reiterat sprijinul României pentru Ucraina, dar a salutat și implicarea lui Trump în negocierile de pace.

„Salut eforturile președintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și de a construi o soluție de pace justă și durabilă”, a spus Dan.

„Am semnat, împreună cu ceilalți lideri europeni, declarația noastră comună care afirmă fără echivoc: pacea nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranității și integrității teritoriale a acesteia și fără ca poporul ucrainean să își decidă liber viitorul”, a continuat președintele.

„Vom continua să susținem Ucraina, împreună cu partenerii europeni și transatlantici, pentru un viitor sigur, stabil și democratic în regiune și pentru apărarea valorilor care stau la baza proiectului european”, a spus el.