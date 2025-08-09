„Va fi un schimb de teritorii”. Afirmația lui Trump care arată cum vrea să se desfășoare negocierile de pace

Vladimir Putin, președintele Rusiei, în stânga, se întâlnește cu președintele SUA, Donald Trump, în timpul reuniunii G20 din Japonia, pe 28 iunie 2019. FOTO: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia

Afirmația lui Donald Trump despre „un schimb de teritorii” pentru pace în Ucraina a fost făcută la Casa Albă cu câteva ore înainte ca liderul american să anunțe că întâlnirea cu Vladimir Putin va avea loc pe 15 august în Alaska, relatează Financial Times și The Guardian. Volodimir Zelenski a respins sâmbătă orice cedare de teritorii.

„Dar vom recupera o parte din [teritoriu]. Vom face unele schimburi. Va fi un schimb de teritorii, în beneficiul ambelor părți”, a declarat Trump vineri la Casa Albă fără a menționa teritoriile vizate.

Potrivit Financial Times, înalți oficiali ucraineni implicați în discuții telefonice cu aliații americani și europeni au declarat că Putin a propus ca Ucraina să cedeze porțiuni mari din teritoriul său în timpul întâlnirii de trei ore pe care a avut în această săptămână cu Stefen Witkoff, trimisul special al lui Trump. Un alt oficial occidental a declarat că au avut loc discuții ample privind schimbul de teritorii.

Putin a propus înghețarea liniei frontului în sud-estul Ucrainei în schimbul cedării de către Kiev a regiunilor Donetsk și Luhansk din est, inclusiv a teritoriilor care nu sunt controlate în prezent de armata rusă, au declarat oficialii.

Rusia controlează aproape întreaga regiune Luhansk și o mare parte din regiunea Donetsk, dar a întâmpinat dificultăți în capturarea unor bastioane ucrainene importante din Donetsk, chiar dacă ofensiva sa de vară avansează rapid.

Regiunile sudice Herson și Zaporijie, unde forțele rusești sunt blocate pe partea sud-estică a râului Nipru, sunt la rândul lor supuse discuției, la fel ca și mici zone din regiunile Harkov și Sumî, controlate de forțele rusești. Moscova ar putea retrage forțele din aceste regiuni.

Oficialii citați de Financial Tims au declarat că Kievul ar respinge un acord care ar echivala cu legitimarea ocupației ruse, dar ar putea accepta controlul de facto al Moscovei asupra acestor teritorii.

Zelenski respinge un schimb de teritorii

În prima reacție după anunțul întâlnirii dintre Trump și Putin, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că Ucraina „nu va ceda teritoriul său ocupanților”. În declarație publicată pe Telegram, Zelenski subliniază că orice soluție care nu include Ucraina va fi „o soluție împotriva păcii”, potrivit BBC.

Acest război trebuie să ia sfârșit, iar Rusia trebuie să-l încheie. Rusia l-a început și îl prelungește, ignorând toate termenele limită, și aceasta este problema, nu altceva.

Ucrainenii vor încheierea războiului, dar nu schimb de teritorii

Un sondaj Gallup recent a sugerat că sprijinul ucrainienilor pentru continuarea războiului până la victorie a atins un nou minim, 69% dintre ei fiind în favoarea unei încheieri negociate a războiului cât mai curând posibil ceea ce reprezintă o inversare aproape completă a opiniei publice din 2022.

Dar sondajele din Kiev sugerează, de asemenea, că majoritatea ucrainenilor nu sunt pregătiți să cedeze oficial teritoriu Moscovei în schimbul păcii.