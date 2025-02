Zelenski: Planul lui Trump nu trebuie doar să pună capăt războiului, ci și să prevină o nouă agresiune rusă

Planul președintelui american Donald Trump pentru o soluționare rapidă a conflictului în Ucraina trebuie nu doar să oprească războiul, ci și să asigure că nu va mai exista vreo agresiune rusă, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un interviu difuzat duminică de postul ITV.

Zelenski a spus că Ucraina nu dorește să repete experiența acordurilor de pace și a discuțiilor care nu au dat rezultate în anii dinaintea invaziei pe scară largă a Moscovei declanșată în februarie 2022. Iar aceasta, a spus el, înseamnă implementarea unor garanții de securitate, citează agențiile de presă Reuters și Agerpres.

„Un conflict înghețat va duce la o altă agresiune din nou și din nou. Cine va câștiga atunci premiile și va intra în istorie ca învingător? Nimeni. Va fi o înfrângere absolută pentru toată lumea, atât pentru noi, ceea ce este important, cât și pentru Trump”, a declarat Volodimir Zelenski pentru televiziunea britanică ITV.

„El nu trebuie doar să pună capăt războiului. Trebuie să acționeze astfel încât (liderul rus Vladimir) Putin să nu mai aibă nicio șansă de a porni din nou un război împotriva noastră. Acesta este principalul lucru și toată lumea ar trebui să recunoască asta. Ar fi o victorie”, a spus Zelenski.

'His victory is a loss for the Western world': Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy tells ITV News International Editor @emmamurphyitv Putin 'will never stop'



