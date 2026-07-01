Zelenski pleacă brusc din Irlanda, după un raport al serviciilor de informații: „Știm că Putin pregătește acest atac masiv de ceva vreme”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a plecat de la Dublin mai devreme decât era programat, miercuri, după ce a primit informații cu privire la amenințarea unui atac pe scară largă al Rusiei împotriva țării sale, potrivit Kyiv Post și Politico.

În timpul unei conferințe comune de presă cu premierul irlandez Micheál Martin, în prima zi a președinției irlandeze a Consiliului UE, Volodimir Zelenski i-a informat pe reporteri că urmează să părăsească Irlanda imediat.

„Știm că Putin pregătește acest atac masiv împotriva Ucrainei de ceva vreme”, a declarat Zelenski. „În această seară, asta este amenințarea cu care ne confruntăm”, a mai spus el, avertizându-și cetățenii să fie atenți la alertele de raid aerian.

El i-a mulțumit liderului irlandez, menționând că „de-a lungul tuturor acestor ani de război a existat un sprijin constant” din partea Dublinului, în ciuda îndelungatei politicii de neutralitate militară din această țară.

Kremlinul susține că Rusia nu și-a schimbat condițiile pentru pace

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni că Rusia nu și-a schimbat poziția cu privire la condițiile necesare pentru un acord de pace în Ucraina de când președintele Vladimir Putin a afirmat, în 2024, că forțele de la Kiev trebuie să se retragă din cele patru regiuni pe care Moscova le consideră ale sale și să renunțe public la planurile de aderare la NATO, potrivit Reuters.

„Poziția noastră este bine cunoscută. De fapt, poziția noastră nu s-a schimbat. A fost prezentată acum doi ani de șeful statului nostru într-un discurs ținut la Ministerul Afacerilor Externe”, le-a spus el reporterilor.