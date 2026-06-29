Mesaj de la Kremlin: Rusia nu și-a schimbat condițiile privind o pace în Ucraina, sunt tot cele din 2024

Kremlinul a transmis luni că Rusia nu și-a schimbat poziția cu privire la condițiile necesare pentru un acord de pace în Ucraina de când președintele Vladimir Putin a afirmat, în 2024, că forțele de la Kiev trebuie să se retragă din cele patru regiuni pe care Moscova le consideră ale sale și să renunțe public la planurile de aderare la NATO, potrivit Reuters.

Putin a declarat într-un interviu televizat acordat la sfârșitul săptămânii trecute că Rusia va continua să-și urmărească obiectivul de pe câmpul de luptă de a controla în totalitate cele patru regiuni, respingând ceea ce el a numit o nouă propunere a Ucrainei de a limita ostilitățile în acest război care durează de mai bine de patru ani.

Putin a afirmat în același interviu că Ucraina a propus o încetare reciprocă a atacurilor de lungă distanță și că luptele ar trebui limitate la cele patru regiuni – Donețk, Luhansk, Herson și Zaporojie– pe care Rusia le revendică drept ale sale, idee pe care Kievul o respinge ca fiind o anexare ilegală de teritorii.

„Poziția noastră este bine cunoscută. De fapt, poziția noastră nu s-a schimbat. A fost prezentată acum doi ani de șeful statului nostru într-un discurs ținut la Ministerul Afacerilor Externe”, a declarat presei purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„Este bine cunoscută de regimul de la Kiev, este bine cunoscută de negociatorii americani și este pe deplin consecventă”, a afirmat Peskov.

Forțele ruse avansează încet spre Kostiantinivka, un bastion-cheie din „centura de fortărețe” a estului Ucrainei, o veste bună pentru Vladimir Putin, într-un moment în care progresele Moscovei pe restul frontului de 1.200 km sunt în mare blocate.

Vladimir Putin a recunoscut că Rusia are probleme, dar a dat asigurări că securitatea națională va fi asigurată și că provocările vor depășite, în condițiile în care Ucraina și-a intensificat atacurile asupra teritoriului rus, pe care le descrie drept o răzbunare justă pentru bombardamentele aproape zilnice ale forțelor ruse asupra civililor și a infrastructurii energetice din Ucraina