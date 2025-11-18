„Zelenski se confruntă cu o zi a judecății”. Efectele scandalului major de corupție care îl amenință pe președintele Ucrainei

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, la o conferință de la Roma. Foto: Francesco Fotia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Cazul de corupție care a lovit guvernul de la Kiev, implicând apropiați ai președintelui Volodimir Zelenski, îl vulnerabilizează pe liderul ucrainean și afectează efortul de război al țării, scriu The Economist și Financial Times.

Scandalul de corupție care afectează guvernul de la Kiev dă semne că se transformă în cea mai mare criză internă din Ucraina de la debutul invaziei rusești la scară largă, în februarie 2022.

Surse din cadrul executivului, citate de revista The Economist, au afirmat că președintele Volodimir Zelenski a fost „șocat” de amploarea acuzațiilor aduse membrilor cercului său apropiat.

El a luat deja măsuri pentru a se distanța de unele dintre persoanele numite până acum în anchetă.

Mulți l-au acuzat însă că a reacționat încet împotriva miniștrilor vizați, că a ezitat, până să ceară îndepărtarea lor.

Iar zilele următoare se anunță dramatice, având în vedere că mulți observatori îl îndeamnă pe președinte să-și elimine cei mai controversați colaboratori pentru a se salva pe sine și administrația sa.

Detalii șocante din anchetă

Ancheta care a provocat acest scandal este o realizare a instituțiilor anticorupție din țară, chiar cele pe care președintele dorea să le lase fără independență în vară.

Folosind înregistrări secrete ale conversațiilor din apartamente și birouri din Kiev, procurorii au documentat un plan de deturnare a cel puțin 100 de milioane de dolari de la Energoatom, compania nucleară de stat, prin mită și comisioane ilegale.

Detaliile, care au apărut ulterior, unele dezvăluite în weekend de un articol al Financial Times, au fost zguduitoare.

Oamenii legii au găsit o toaletă din aur într-un apartament aparținând lui Timur Mindici, un fost partener de afaceri și colaborator apropiat al președintelui. Mindici este acuzat că ar fi unul din capii schemei infracționale care sustrăgea banii publici.

El a fugit din țară cu doar câteva ore înainte ca procurorii de la Biroul Național Anticorupție (NABU) să ajungă la domiciliul său, ceea ce sugerează că ar fi fost avertizat.

O parte din banii furați ar fi fost transferați la Moscova. Alți bani au fost folosiți pentru construirea a patru vile luxoase în apropiere de Kiev, destinate, se pare, lui Oleksii Cernișov, fost viceprim-ministru, precum și altor oficiali anonimi.

Cernișov, Halușcenko și Hrinciuk neagă orice implicare în acte de corupție.

Saci de bani și dureri de spate

Potrivit anchetei, ca într-un film cu mafioți, acuzații foloseau pseudonime pentru a evita identificarea. Detectivii susțin că „Carlson” era Mindici, „Che Guevara” – Cernișov și „Profesorul” – Halușcenko.

La un moment dat, în transcrieri apare că unul dintre acuzați se plânge de dureri de spate din cauza transportului sacilor grei cu bani în Kiev.

Un altul sugerează că ar fi o „risipă de bani” să se investească în protejarea substațiilor electrice cheie din apropierea centralelor nucleare.

Citește și Măsura anunțată de Zelenski pe fondul scandalului de corupție care a cutremurat guvernul de la Kiev

Aceste substații au fost ținta dronelor și rachetelor rusești pe 8 noiembrie, chiar în ajunul izbucnirii scandalului.

Cinismul, scrie The Economist, i-a șocat pe ucraineni. Mulți trăiesc fără electricitate sau au oameni din familie care își riscă viața pe linia frontului, care în ultimele săptămâni a avut dificultăți în a rezista atacurilor rusești.

„Iată cum prietenii președintelui au jefuit țara în timp de război”, a titrat site-ul de știri Ukrainska Pravda.

O luptă între acuzați și agențiile anticorupție

Membrii grupului acuzat nu par să fi realizat până în iulie că erau înregistrați.

Când au aflat, au început să îi amenințe pe procurorii NABU. I-au urmărit și le-au obținut adresele de domiciliu și chiar au reușit să obțină acces la imagini secrete de pe camerele de supraveghere (care în mod normal sunt furnizate doar oficialilor din domeniul aplicării legii) pentru a monitoriza activitățile detectivilor.

A urmat o cursă de-a șoarecele și pisica, detectivii recurgând la metode creative pentru a evita supravegherea și a colecta dovezi.

Cam în același timp, biroul președintelui a început să exercite presiuni asupra organismelor anticorupție.

Pe 21 iulie, mai mulți detectivi implicați în anchetă au fost reținuți de serviciile de securitate. A doua zi, deputații partidului președintelui au adoptat în grabă un proiect de lege care elimina independența operațională a agențiilor anticorupție din Ucraina – o măsură care a fost anulată după proteste publice masive.

Citește și Cine este Timur Mindich, omul de afaceri din cercul lui Zelenski aflat în centrul anchetei majore de corupție

Procurorii au încercat, fără succes, să formuleze acuzații împotriva lui Oleksandr Kimenko, șeful SAPO, parchetul anticorupție din Ucraina. Klimenko afirmă că ancheta a continuat doar pentru că biroul prezidențial nu a reușit să-și atingă scopul.

„Dacă nu ar fi abrogat legea, pur și simplu nu am fi putut să o finalizăm”, a spus acesta.

O schemă veche

Surse apropiate anchetei afirmă că e neclar încă cât de sus a ajuns informația despre schemele de corupție, care implicau comisioane de 10-15% pentru contractele Energoatom.

Zelenski însuși a participat la o convorbire telefonică cu unul dintre acuzați, deși nu într-un mod incriminator. Dar rădăcinile schemei par să se întindă pe zeci de ani, cu mult înainte ca președintele să preia funcția în 2019.

Mulți dintre presupușii membri ai grupării – și unul dintre birourile folosite – au fost legați de Andrii Derkaci, un fost deputat care a condus Energoatom în anii 2000, înainte de a fugi în Rusia în 2022. Surse bine informate susțin că președintele nu putea cunoaște toate detaliile schemei, mai ales în timp ce se concentra pe efortul de război.

„Dacă Zelenski ar fi știut amploarea infracțiunilor, nu ar fi abrogat niciodată legea în iulie”, a afirmat o sursă apropiată NABU, citată de The Economist.

Criza amenință efortul de război al Ucrainei

Cu toate acestea, proximitatea aliaților lui Zelenski față de scandal ar putea fi suficientă pentru a-i pune în pericol viitorul politic. Un ofițer al serviciilor secrete ucrainene a descris cazul ca „o lovitură de proporțiile unei bombe atomice”.

Scandalul amenință lupta Ucrainei împotriva Rusiei în două moduri.

Pe plan intern, riscă să încurajeze cinismul și să determine mai mulți soldați să dezerteze. Liniile frontului sunt deja sub asalt.

Peste hotare, scandalul îngreunează solicitarea ajutorului de care Ucraina are nevoie pentru a continua, estimat la aproximativ 100 de miliarde de dolari pe an.

Unii vor folosi dezvăluirile de corupție nu ca dovadă că țara are organisme independente de combatere a corupției, ci ca argument pentru a reduce sprijinul.

Mai mulți ambasadori europeni și-au exprimat deja îngrijorarea cu privire la consecințele politice.

„Zelenski se confruntă cu o zi a judecății”

Guvernul a promis un audit complet al companiilor de stat. Cu toate acestea, mulți spun că administrația are nevoie de o reformă mai profundă.

Unul dintre cei vizați ar putea fi Andrii Iermak, șeful de cabinet al președintelui, care și-a alienat atât prietenii, cât și dușmanii, monopolizând puterea și accesul la președinte.

El nu a fost acuzat de nicio implicare în schema de corupție. Dar, în calitate de arhitect al sistemului Zelenski, este vulnerabil din cauza amplorii scandalului. Susținătorii săi, aflați în dificultate, spun că a fost demonizat pe nedrept.

Zelenski nu are la îndemână soluții ușoare. Anchetatorii anticorupție și guvernul său se află pe o traiectorie de coliziune cel puțin de la încercarea de a limita puterile agențiilor în iulie. Acum că ancheta este publică, unii dintre acuzați ar putea încheia înțelegeri cu autoritățile, dezvăluind informații și mai compromițătoare.

Cinci persoane au fost deja arestate. Altele ar putea urma. Următoarea fază a anchetei ar putea dura până la un an.

Surse apropiate organismelor anticorupție spun că acestea se concentrează asupra sectorului de apărare al țării, care este foarte important. Acest lucru concentrează atenția elitei.

Unii doresc o resetare completă a guvernului. Alții văd o oportunitate pentru președinte de a se elibera de oficialii pe care îi descriu drept balast.

„Zelenski se confruntă cu o zi a judecății”, a declarat un înalt oficial. „Alegerea nu este grozavă. Fie își amputează un picior, fie se infectează tot corpul și moare”, a adăugat acesta, citat de The Eonomist.