Zelenski spune că ar putea avea loc negocieri trilaterale luna aceasta. Emisarii lui Trump au venit cu „câteva idei bune”

Volodimir Zelenski a spus marți că se așteaptă ca luna aceasta să aibă loc discuții între Ucraina, Rusia și Statele Unite, după vizita la Moscova și Kiev făcută de emisarii lui Donald Trump cu scopul de a relua negocierile suspendate de câteva luni, transmite AFP și Reuters.

Emisarii SUA Steve Witkoff și Jared Kushner au fost în acest weekend atât în Rusia, cât și în Ucraina, ambele țări combatante anunțând o pauză de trei zile în atacurile asupra capitalei inamice.

După această pauză, în primele ore ale zilei de luni, Rusia a dezlănțuit un nou atac aerian masiv, care a vizat în special Kievul.

Zelenski: Emisarii lui Trump au venit cu câteva „idei bune”

„Ne vom strădui cu toții să pregătim și să facilităm organizarea unei întâlniri trilaterale între Ucraina, Rusia și Statele Unite. Dacă toate părțile sunt de acord, ne-am dori ca aceasta să aibă loc în această toamnă, poate chiar din luna septembrie. Cu cât mai repede, cu atât mai bine”, a declarat presei liderul ucrainean.

Potrivit lui Zelenski, emisarii președintelui american au venit cu „câteva idei bune”, care ar putea fi luate în considerare la discuțiile privind modalitățile de a pune capăt războiului.

Liderul de la Kiev a spus și că următoarea întâlnire trilaterală ar putea fi găzduită de Turcia, Emiratele Arabe Unite, Elveția sau alte țări.

El se așteaptă ca acolo să fie discutate, printre alte chestiuni, transporturile de cereale și infrastructura energetică.

„Progrese substanțiale”

Declarațiile lui Zelenski vin după ce, luni emisarul american Witkoff a spus că vizitele sale la Moscova și Kiev au permis „progrese substanțiale” în vederea organizării unor negocieri tripartite pentru a pune capăt conflictului declanșat de invazia rusă din februarie 2022.

„Președintele Trump depune eforturi susținute pentru a opri masacrul și a contribui la o pace durabilă”, a scris el pe X.

Zelenski a afirmat și el, în declarații pentru Axios, publicate luni seară, că Vladimir Putin le-a semnalat emisarilor că este dispus să înceapă negocieri în vederea unei „dezescaladări” în această iarnă.

Aceasta s-ar putea traduce printr-o suspendare de către ambele părți a atacurilor asupra unor zone strategice. „Există propuneri legate de energie, cereale, electricitate, precum și de petrol și gaze”, a declarat Zelenski.

Putin „are nevoie de Trump” și nu vrea să-l „supere”, cu atât mai puțin înaintea alegerilor americane de la jumătatea mandatului de la începutul lunii noiembrie, a afirmat președintele ucrainean în interviul pentru Axios.