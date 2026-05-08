Zelenski spune că Rusia nu și-a respectat armistițiul autodeclarat: „Nici măcar o încercare simbolică” / Moscova acuză că Ucraina a încălcat încetarea luptelor

Armata rusă a continuat să lovească pozițiile ucrainene în noaptea de joi spre vineri, a afirmat Volodimir Zelenski, în condițiile în care la miezul nopții ar fi trebui să intre în vigoare armistițiul declarat unilateral de Rusia până duminică. De cealalată parte, Moscova a afirmat că Ucraina e cea care nu a respectat încetarea declarată a luptelor, așa că a răspuns „în mod similar la încălcările armistițiului”.

Acuzațiile președintelui ucrainean vin după ce Ministerul Apărării din Rusia a afirmat că va respecta un armistițiu de trei zile începând de la miezul nopții de 7 spre 8 mai până pe 10 mai, cu ocazia comemorării victoriei sovietice asupra Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial.

Zelenski a spus, însă, că vineri, până la la ora 7 dimineața, fuseseră deja înregistrate peste 140 de lovituri rusești asupra pozițiilor de pe linia frontului.

„În timpul nopții, rușii au lansat 10 ofensive, cele mai multe dintre ele în sectorul Slovyansk. De asemenea, au lansat peste 850 de lovituri cu drone de diferite tipuri – FPV, Lancet și altele. Au existat și drone de atac. Utilizarea dronelor de recunoaștere în spațiul aerian deasupra comunităților de pe linia frontului nu s-a oprit nici ea”, a scris președintele ucrainean pe X.

„Toate acestea arată clar că, din partea rusă, nu a existat nici măcar o încercare simbolică de a înceta lupta pe front”, a spus Zelenski.

„Așa cum am făcut în ultimele 24 de ore, Ucraina va răspunde la fel și astăzi. Ne vom apăra pozițiile și viețile oamenilor. Rusia trebuie să pună capăt războiului, iar toată lumea va vedea cu adevărat acest lucru când vor începe mișcările către pace. Glorie Ucrainei!”, a mai scris el în mesaj.

Rusia spune că a lansat „lovituri de represalii”

Ministerul Apărării de la Moscova a spus vineri dimineață că Ucraina a încălcat armistițiul anunțat de Rusia cu ocazia sărbătoririi victoriei Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste.

„În ciuda declarării armistițiului, grupările armate ucrainene au continuat să lanseze atacuri cu ajutorul dronelor și al artileriei împotriva pozițiilor trupelor noastre, precum și împotriva țintelor civile din zonele de frontieră ale regiunilor Belgorod și Kursk”, se afirmă în comunicatul ministerului.

„În aceste circumstanțe, Forțele Armate ale Federației Ruse au răspuns în mod similar la încălcările armistițiului. Au lansat lovituri de represalii împotriva sistemelor de lansare multiplă a rachetelor, a pozițiilor de artilerie și a celor de mortiere. Au vizat posturile de comandă și locurile de lansare a UAV-urilor.”

Anterior, Moscova a spus că unitățile sale de apărare aeriană au interceptat sute de drone lansate de ucraineni asupra Rusiei după miezul nopții, când a început armistițiul autodeclarat de Kremlin.