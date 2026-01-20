Zelenski spune că Ucraina a fost invitată în „Consiliul pentru Pace” propus de Trump: „Este greu de imaginat cum ne-am putea afla împreună cu Rusia în orice fel de consiliu”

Ucraina a fost invitată să participe la „Consiliul pentru Pace” propus de către Donald Trump, a anunțat marţi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează Le Monde, conform News.ro.

Însă este „foarte dificil să ne imaginăm cum putem să ne aflăm împreună cu Rusia în orice fel de consiliu”, a subliniat președintele Volodimir Zelenski.

Preşedintele ucrainean a făcut aceste declaraţii presei pe WhatsApp.

Volodimir Zelenski a anunţat că se va duce la Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos, desfășurat în perioada 19-23 ianuarie, numai pentru a semna un acord cu Statele Unite privind garanţii de securitate şi dezvoltarea economică a ţării sale.

El urma să participe la WEF marţi, în staţiunea de schi Grisons, însă a decis să rămână la Kiev în urma unor bombardamente ruseşti intensive în noaptea de luni spre marţi.

„Ucraina este pregătită să se întâlnească cu toţi partenerii săi, cu condiţia ca aceste întâlniri să contribuie la protejarea vieţilor şi să garanteze securitatea şi ca ele să fie cu adevărat eficiente”, a scris el ulterior pe Telegram.

„Echipa noastră a pregătit tot ceea ce este necesar pentru ca să putem semna, cu Statele Unite, documente referitoare la garanţii de securitate şi la reconstrucţia Ucrainei”, a precizat el.

Pe de altă parte, delegaţia ucraineană prezentă la WEF s-a întâlnit, marţi dimineaţa, cu consilierii francez, german şi britanic în domeniul securităţii naţionale, a anunţat ulterior şeful delegaţiei, Rustem Umerov.

„Ne-am armonizat abordările în privinţa garanţiilor de securitate şi ne-am continuat activitatea diplomatică”, a anunţat pe Telegram Rustem Umerov.

„Alte reuniuni cu partenerii noştri sunt prevăzute în curând în vederea discutării garanţiilor de securitate, dezvoltării economice şi reconstrucţiei Ucrainei”, a adăugat el.

Umerov a participat, în acest weekend, la o nouă rundă de negocieri cu emisari americani.

După două zile de discuţii în Florida, cele două părţi au convenit, potrivit lui Umerov, să le continue la Davos.

Trump a propus inițial înființarea Consiliului („Board of Peace”) când a anunțat, în septembrie anul trecut, planul său de a pune capăt războiului din Fâșia Gaza. Dar o invitație trimisă săptămâna trecută liderilor mondiali subliniază rolul important al acestui organism în încheierea conflictelor la nivel global.

Un proiect de cartă trimis de administrația americană către aproximativ 60 de țări solicită membrilor să contribuie cu 1 miliard de dolari, în numerar, dacă doresc ca statutul lor de membru să dureze mai mult de trei ani, potrivit documentului consultat de Reuters.

Luni, Trump a spus că l-a invitat și pe președintele rus Vladimir Putin să devină membru al Consiliului.

Armenia a anunțat marți că se va alătura și ea. Trump și-a asumat meritul pentru încheierea unui conflict de lungă durată între Armenia și Azerbaidjan, care au purtat două războaie după prăbușirea din 1991 a Uniunii Sovietice.