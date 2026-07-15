Zelenski, surprins în „război” cu dopul nedetașabil al sticlei lui de apă, la parada de Ziua Franței

Prezent marți la Paris, în tribuna oficială la parada de Ziua Națională a Franței, Volodimir Zelenski a fost surprins în timp ce deschide o sticlă din plastic şi îi desprinde dopul înainte de a bea.

Internauţii s-au amuzat de gestul președintelui ucrainean, care pare să contravină directivei europene menite să limiteze „dispersia în mediu” a produselor din plastic, scrie miercuri Le Figaro.

Peste 6.000 de soldaţi, 98 de avioane, 31 de elicoptere şi 315 vehicule au defilat sau au survolat marţi Champs-Élysées, la Paris. Cu toate acestea, un simplu dop de plastic a ajuns să facă „valuri”, monopolizând atenţia pe reţelele de socializare. Este vorba despre dopul de plastic pe care Zelenski – prezent în tribuna oficială alături de 24 de şefi de stat – l-a desprins în mod intenţionat de sticla lui de apă.

În spatele acestui gest aparent neînsemnat, unii au văzut, cu o oarecare ironie, simbolul unui decalaj palpabil între preşedintele ucrainean şi Uniunea Europeană, ale cărei norme de mediu impun, începând din iulie 2024, aşa-numitele capace nedetașabile, adică fixate de gâtul sticlei.

Tout allait remarquablement bien, entre le défilé du 14 juillet et l'ouverture d'un nouveau chapitre de négociation.



Mais, drame. En un geste agacé, Zelensky vient de compromettre les chances de son pays de jamais rejoindre l'UE. pic.twitter.com/PHqPkrKuV2 — Sébastien Gobert (@SebaGobert) July 14, 2026

Este vorba despre directiva „privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului”, cunoscută sub numele de directiva SUP (de la „Single Use Plastics”). Paragraful referitor la capacele integrate vizează toate băuturile îmbuteliate în sticle de plastic de până la 3 litri, cu scopul de a „limita dispersarea acestora în mediu”, notează News.ro.

„A amânat cu 15 ani aderarea Ucrainei la UE”

Unii internauţi au mers până la a afirma că Zelenski a încălcat cu îndrăzneală şi fără reţineri normele UE. Le Figaro precizează că directiva se adresează în primul rând producătorilor şi celor care introduc produsele pe piaţă din statele membre, nu consumatorilor. Preşedintele ucrainean nu ar trebui, a priori, „să putrezească într-o închisoare pentru această imprudenţă”, a mai scris, într-o notă de umor, cotidianul francez.

Mai degrabă ironia scenei stârneşte zâmbetul, având în vedere că Volodimir Zelenski reitera, cu o zi înainte, dorinţa ţării sale de a adera la Uniunea Europeană. Or, statele candidate trebuie să-şi armonizeze treptat legislaţia cu cea a blocului comunitar, în special în ceea ce priveşte respectarea standardelor, inclusiv a celor de mediu.

Prin faptul că a rupt capacul sticlei sale de plastic, liderul ucrainean a „amânat cu 15 ani aderarea Ucrainei la UE”, a glumit un utilizator, pe rețeaua X.

„Cum îndrăzneşte? UE nu va mai sprijini Ucraina!”, a ironizat un alt internaut, referindu-se la ajutorul european din războiul împotriva Rusiei.

Marţi, Ucraina a făcut un pas suplimentar către aderare odată cu deschiderea unui al doilea cluster de negocieri cu Bruxellesul, cel referitor la toate aspectele legate de securitate, apărare şi politică externă. Este vorba despre al doilea dintre cele şase clustere care trebuie abordate înainte de a spera la aderarea la UE. Șefa Comisiei, Ursula von der Leyen, a venit miercuri la Kiev.