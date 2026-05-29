ZEOTECH PRO: soluția românească prin care comunitățile rurale pot avea apă potabilă sigură în doar câteva zile

Aproximativ 40% dintre localitățile rurale din România nu distribuie apă conformă cu standardele impuse de Directiva Europeană 98/83/CE. Problema nu este lipsa surselor de apă, ci calitatea acesteia. În multe zone, apa subterană conține fier, mangan, amoniu sau arsen – contaminanți care, deși uneori nu au gust sau miros, pot avea efecte grave asupra sănătății: afecțiuni hepatice și renale, tulburări neurologice sau chiar risc oncologic.

În prezent, multe dintre soluțiile implementate în administrațiile locale rezolvă problema doar temporar. Procesul clasic presupune ani întregi de consultanță, proiectare, documentații, căutare de finanțare, licitații și lucrări de construcție. De multe ori, rezultatul final este o stație de tratare care nu funcționează la parametrii proiectați, din cauza lipsei unei integrări reale între proiectare, execuție și suportul tehnic post-instalare.

În acest context, AQUALAB SRL propune o soluție dedicată comunităților care au nevoie rapidă de apă potabilă conformă: ZEOTECH PRO, o unitate autonomă de producție și tratare a apei potabile.

O infrastructură completă, livrată „plug-and-play”

ZEOTECH PRO nu este doar un echipament de filtrare, ci o infrastructură industrială standardizată, livrată sub forma unui modul containerizat „plug-and-play”. Sistemul nu necesită fundații speciale, șantiere complexe sau autorizații de construire și poate fi conectat rapid la sursa existentă de apă, devenind operațional în doar câteva zile.

Infrastructura este proiectată să funcționeze cu diferite materiale filtrante disponibile pe piață, însă AQUALAB utilizează tehnologii proprii, dezvoltate și brevetate pe bază de zeolit natural:

ZEOX – pentru eliminarea fierului și manganului prin oxidare catalitică;

LITOZEN – pentru eliminarea amoniului, prin schimb ionic natural;

ZEOX-As – pentru eliminarea arsenului, prin adsorbție pe zeolit funcționalizat.

Alegerea acestor contaminanți reflectă problemele reale întâlnite frecvent în apa subterană din România.

Monitorizare permanentă și control automatizat

Procesul de tratare este conceput pentru a elimina riscul de „breakthrough” (situația în care contaminanții trec prin patul filtrant și ajung în rețeaua de distribuție). Apa brută parcurge succesiv etape de prefiltrare, două trepte de tratare activă și o etapă finală de finisare. Toate ciclurile de funcționare, spălare inversă și regenerare sunt gestionate automat prin software-ul proprietar AQUALAB, dezvoltat pe baza experienței acumulate în 14 ani de activitate în teren.

Sistemul monitorizează continuu parametrii apei și reacționează automat la variații de debit, modificări sezoniere ale concentrațiilor de contaminanți sau creșteri de turbiditate după precipitații abundente.

În cazul oricărei abateri de la parametrii normali, sistemul transmite alerte și poate opri automat funcționarea pentru protejarea consumatorilor.

Datele pot fi urmărite în timp real atât pe display-ul exterior al containerului, cât și prin aplicația dedicată AQUALAB, disponibilă pe PC și telefon mobil.

Investiție cu recuperare rapidă

Potrivit companiei, modelul financiar orientativ pentru o comună medie arată astfel:

– prețul unui sistem ZEOTECH PRO ZT-10 complet echipat și pus în funcțiune este de aproximativ 75.000 euro;

– capacitatea de tratare este de 10 m³/oră, echivalentul a aproximativ 2.400 de locuitori; – venitul lunar estimat din distribuția apei poate ajunge la aproximativ 14.400 euro;

– costul de tratare este estimat la circa 0,43 euro/m³;

– amortizarea investiției poate fi realizată în aproximativ 15 luni (în interiorul perioadei de garanție).

Reprezentanții companiei susțin că sistemul se poate susține financiar din veniturile generate de serviciul de apă.

Suport tehnic și garanții

În primul an, compania oferă monitorizare permanentă, revizii incluse și asumarea contractuală a calității apei produse. Eventualele componente defecte sunt înlocuite fără costuri suplimentare. Ulterior, garanția de conformitate poate fi prelungită prin contracte de mentenanță cu tarif fix.

Totodată, AQUALAB oferă sprijin tehnic pentru obținerea avizului sanitar de funcționare, astfel încât unitățile administrativ-teritoriale să poată deveni furnizori legali de apă potabilă conformă.

Potrivit companiei, achiziția unui sistem ZEOTECH PRO nu înseamnă doar cumpărarea unui echipament, ci implementarea unei soluții complete pentru producția și distribuția sustenabilă de apă potabilă în comunitățile rurale.

Articol susținut de AQUALAB