Zidul Bisericii Fortificate din Moșna, monument de patrimoniu „foarte important pentru întreg Ardealul”, s-a prăbușit. „Trebuia intervenit de mult timp”

O porțiune din zidul de incintă al Bisericii fortificate din Moșna, județul Sibiu, s-a prăbușit în noaptea de vineri spre sâmbătă. Sursa foto: Ministerul Culturii

O porțiune din zidul de incintă al Bisericii Fortificate din Moșna, județul Sibiu, s-a prăbușit în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 01:40, fără a provoca victime, au transmis presa locală și Ministerul Culturii. Autoritățile au securizat zona și au suspendat vizitele programate în acest weekend, iar Ministerul Culturii a anunțat că monitorizează situația împreună cu specialiștii în patrimoniu.

Potrivit primarului Gabriel Dumitru Nuțu, degradarea monumentului era cunoscută, însă exista îngrijorare mai ales în privința unui turn de strajă, nu a zidului care s-a prăbușit.

„Era clar că există o șubrezenie, dar nu ne așteptam ca tocmai această porțiune să cedeze. Toată lumea se gândea la turn, nu la zid”, a explicat edilul pentru Turnul Sfatului.

El explică faptul că, în jurul orei 01:30, o porțiune a zidului s-a prăbușit „din senin”, afectând o structură veche de aproximativ cinci secole.

Edilul a spus că zona a fost izolată imediat după incident, împreună cu Poliția Locală și Inspectoratul pentru Situații de Urgență. El a apreciat că faptul că incidentul s-a produs în timpul nopții a făcut ca nimeni să nu fie rănit, întrucât în apropiere se află o școală și zona este frecventată de turiști și copii.

„Trebuia intervenit de mult timp, nu de ieri sau de azi. Vorbim despre o structură veche, ridicată pe piloni de stejar, cu o istorie de aproape 500 de ani. Noi și inclusiv cei de la Consistoriul Evanghelic am tot încercat să găsim proiecte, să găsim finanțări pentru pentru așa o lucrare de anvergură, dar până acum nu am găsit soliții”, mai spune primarul.

„Zidul vechi de 400 de ani este acum la pământ, dar sper ca prin abnegația și înțelegerea tuturor autorităților vom reuși să refacem această fortificație care este foarte importantă pentru întreg Ardealul, pentru toată zona Transilvaniei și mai ales pentru comuna Moșna”, a mai punctat primarul.

Primarul a declarat, de asemenea, pentru Euronews că și Turnul Măcelăriei prezintă probleme de stabilitate și este sprijinit provizoriu de aproximativ un deceniu.

„Intervențiile s-au blocat administrativ”

Directorul Direcției Județene pentru Cultură Sibiu, Dan Nanu, a declarat că degradarea ansamblului era cunoscută de mai mulți ani și că au existat proiecte și intervenții care nu au fost finalizate, ceea ce a lăsat structura vulnerabilă.

„Am semnalat situația la minister și au fost echipe în teren. S-a constatat degradarea și s-a încercat securizarea zonei. S-a închis incinta bisericii care este un ansamblu monument istoric din grupa A, deci de importanță națională. De asemenea au fost anulate și toate vizitele anunțate de azi și mâine în așteptarea unei evaluări tehnice complete și a unei noi comisii interinstituționale care se va întruni luni”, explică Dan Nanu.

„Au existat proiecte și intervenții de urgență, dar unele nu au fost duse până la capăt. În lipsa unei recepții finale și a clarificării situației cadastrale, nu s-a putut avansa suficient”, a mai spus acesta.

Biserica fortificată din Moșna este unul dintre cele mai importante ansambluri gotice fortificate din zona Târnavelor, cu o structură defensivă ridicată începând din secolul al XVI-lea. Zidurile sale de incintă, turnurile și bastioanele au fost gândite ca sistem de apărare împotriva incursiunilor otomane.

Ministerul Culturii a transmis că prăbușirea a afectat o parte a zidului de nord al incintei și că nu s-au înregistrat victime. Instituția a precizat că monumentul a fost securizat imediat după incident, iar vizitele ghidate programate pentru 13 și 14 iunie au fost anulate.

Potrivit Ministerului Culturii, Turnul de Nord al fortificației a beneficiat de lucrări de punere în siguranță în 2017. Autoritățile locale, Direcția Județeană pentru Cultură Sibiu și specialiștii în patrimoniu urmează să stabilească măsurile necesare pentru punerea în siguranță a elementelor afectate și pentru conservarea monumentului.