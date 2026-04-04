Zile libere Paște 2026. Cât durează minivacanța angajaților / Ce libere legale mai sunt până la finalul anului

Paștele Ortodox va fi celebrat duminică, 12 mai, iar majoritatea salariaților vor avea mai multe zile consecutive libere.

Conform legislației muncii, Vinerea Mare, prima și a doua zi de Paște sunt zile nelucrătoare. Astfel, majoritatea salariaților vor beneficia de o minivacanță:

Vinerea Mare (10 aprilie 2026)

Duminica Paștelui (12 aprilie)

Luni, a doua zi de Paște (13 aprilie)

Zile libere în luna mai

1 mai (vineri) – Ziua Muncii

31 mai (duminică) – Rusaliile

1 iunie (luni) – A doua zi de Rusalii și Ziua Copilului

Rusaliile aduc un nou weekend prelungit pentru angajații români. Ortodocşii sărbătoresc Rusaliile. Sărbătoarea este celebrată întotdeauna la 50 de zile după Paște și la 10 zile după Înălțarea la cer a Mântuitorului.

Totodată, ​1 iunie a fost desemnată ca „Ziua Copilului” acum peste 70 de ani la Moscova de către o organizație internațională de femei apropiată de mișcarea comunistă. Însă 1 iunie este ziua copilului în doar câteva zeci de țări, alt „calup” consistent de state sărbătorind pe 20 noiembrie sau mai târziu în an.

În 2026, Ziua Copilului pică luni, la fel ca a doua zi de Rusalii, deci cei mici vor fi liberi de la grădiniță sau școală.

Zile libere 2026: minivacanță și de Sf. Andrei

30 noiembrie (luni) – Sfântul Andrei

1 decembrie (marți) – Ziua Națională a României

Sfântul Andrei și Ziua Națională a României vor aduce o nouă minivacanță pentru românii angajați și care lucrează de regulă în timpul săptămânii.

Finalul de an 2026 le va oferi din nou românilor ocazia de a petrece timp alături de familie, cu două zile libere legale, dintre care una care pică în timpul săptămânii.

25 decembrie (vineri) – Crăciunul

26 decembrie (sâmbătă) – A doua zi de Crăciun

În 2026 sunt 17 zile libere legale, dintre care 12 pică în cursul săptămânii.