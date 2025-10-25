Ziua Armatei Române 2025. Ceremonii militare și religioase în București și alte orașe / Care e programul

Ceremonie militara si religioasa de depunere de coroane si jerbe de flori la Mormantul Ostasului Necunoscut, din Parcul Carol I, cu prilejul Zilei Armatei Romaniei. Foto: Agerpres

Ziua Armatei României e sărbătorită sâmbătă în principalele garnizoane din ţară, dar şi în bazele militare din afara ţării. În Bucureşti au loc mai multe ceremonii militare şi religioase, pentru care sunt impuse restricţii de trafic. Președintele Nicușor Dan participă la ceremoniile de la Iași, iar premierul Ilie Bolojan merge la cele organizate în Carei.

Programul ceremoniile din București de Ziua Armatei

În București, Ministerul Apărării Naționalea anunță că sunt organizate mai multe evenimente.

La ora 10:00, la Mormântul Ostașului Necunoscut, din Parcul Carol I, a avut loc o ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori, urmată de schimbarea gărzii. De asemenea, aeronave militare ale Forțelor Aeriene Române vor survola monumentul. La eveniment va fi prezent președintele Senatului, Mircea Abrudean.

Ceremonii militare și religioase au loc și la Monumentul Eroilor Patriei din cel de-Al Doilea Război Mondial, din fața Universității Naționale de Apărare ‘Carol I’ și la Monumentul Eroilor Căzuți în Teatrele de Operații și pe Teritoriul României, din fața Palatului Național al Copiilor.

Manifestări vor fi și la AFI Cotroceni, între orele 10:00 și 16:00, și anume, o expoziție de tehnică și echipament militar, concert al Muzicilor militare, standuri de promovare a carierei militare, ateliere interactive VR, demonstrație de hochei susținută de sportivii CSA Steaua, prezentarea trofeelor ‘Cupa campionilor Europeni’ și ‘Supercupa Europei’, precum și, în premieră, o zonă de tip Escape room.

La ora 17:00, se va desfășura în Parcul Cișmigiu un concert susținut de Muzica Reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale și la ora 19:00 va fi organizată retragerea cu torțe pe traseul Palatul Cercului Militar Național – Calea Victoriei – Bd. Regina Elisabeta – Bd. Mihail Kogălniceanu – Splaiul Independenței – Bd. Eroilor Sanitari – Str. Profesor Doctor Gheorghe Marinescu – Șoseaua Cotroceni – Bd. Iuliu Maniu – Bd. General Paul Teodorescu – Bd. Timișoara – sediul Brigăzii 30 Gardă ‘Mihai Viteazul’.

Pentru buna desfășurare a evenimentelor, traficul rutier se va restricționa pe Str. Constantin Mille, între orele 18:00-20:00, dar și pe Calea Victoriei, în fața Palatului Cercului Militar Național, timp de 15 minute.

Programul ceremoniilor de Ziua Armatei în țară

În țară, evenimente vor fi la:

Monumentul „Glorie Ostașului” Român din Piața Avram Iancu din Cluj-Napoca – ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori (10:00);

Brigada 15 Mecanizată Podu Înalt din Iași – ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori (10:00); ora 19:00 – retragere cu torțe pe traseul Muzeul Unirii – Piața Unirii – Bulevardul Ștefan cel Mare – Palatul Culturii;

Monumentul Ostașului Român din Satu Mare – ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori (10:00);

Monumentul Eroilor de la Păuliș – ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori (12:30);

Ansamblul Monumental „Glorie Ostașului Român” din Carei – ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori, sosirea „Ștafetei Veteranilor Invictus” (13:00). Premierul Ilie Bolojan va fi prezent la eveniment.

Ceremonii similare vor avea loc în principalele garnizoane din țară, la monumentele eroilor, precum și la cimitire și la monumente ale ostașilor români din Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cehia, Republica Moldova și Ungaria.