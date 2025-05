Ziua de 1 Mai și extremele vremii în România – De la zăpadă de trei metri, până la temperaturi în pragul caniculei

Pe 1 mai 2025 este cald în România, cu temperaturi cuprinse între 18 și 28 C, însă prima zi din luna lui Florar poate aduce în unii ani temperaturi ce amintesc de granița dintre iarnă și primăvară. Foarte rar a dat și înghețul la câmpie, însă au fost și zile de vară adevărată.

Vin zile calde. Pe 2 mai, temperaturile vor fi între 16 și 27 C, iar pe 3 mai, între 16 C și 30 C. Temperaturile scăzute vor fi în Dobrogea și zona Litoalului.

Cum va fi vremea în ziua alegerilor prezidențiale / Ce temperaturi vor fi în minivacanța de 1 Mai

Diferențe de 40 de grade Celsius

Cea mai scăzută valoare înregistrată de 1 mai în ultimele decenii a fost -12 C în 1976, la vârful Omu. Cele mai ridicate valori au fost de peste +32 C, în sudul și estul țării, în 2012. În 1983 au fost +32 C la Giurgiu și +31,9 C la Calafat. În 2012 au fost +32,6 C la Bacău și +32,2 C la Iași.

1 mai a fost o zi extrem de rece în ani precum 1985, 1988, 1976 și 2007. Cele mai calde zile de 1 mai au fost în 2012, 2003, 2018 și 2013. În mod normal, minimele nopții ar trebui să fie cuprinse între 2 și 12 grade, iar maximele zilei, între 16 și 23 de grade Celsius.

Temperaturile in Romania, pe 1 Mai 2025, la ora 15 (sursa ANM)

În dimineața zilei de 1 mai poate fi extrem de cald. În 1996 minima a fost de 18 grade la Oravița, iar în 2018, de +17.7 C. Peste +17 C au fost la Caransebeș în 2004 și 2013. La Sulina au fost 18 grade pe 1 mai 2013, dimineața.

O dată la câteva decenii maximele de la prânz pot fi extrem de scăzute, chiar și de sub 10 grade și la câmpie. La munte pot fi și zile de 1 mai cu maxima de – 4 C, dar foarte rar.

La București au fost doar +1,6 C în prima zi de mai în 1988, dar și maxime de peste 31 C în 1983 și 2012.

Și la Miercurea Ciuc au fost temperaturi ridicate în prima zi de mai din 2012 (+29,5 C), iar cea mai caldă noapte a adus minime de peste 10 C. La Iași au fost doar +4,1 C pe 1 mai 2005.

Ninsori rare de 1 Mai și frig neobișnuit

Cel mai gros strat de zăpadă măsurat în România pe 1 mai a fost la Bâlea Lac, în 1982, 350 cm grosime. La Omu, în 1997, stratul de zăpadă a fost de 240 cm grosime. La stația meteo Ceahlău-Toaca, grosimea stratului de zăpadă a fost de 169 cm la început de mai 1982. La Predeal erau 35 cm grosime la începutul lui mai 1997.

Pe 1 mai 2025 doar la Omu mai este zăpadă, din toate stațiile meteo ANM (31 cm). Minimele dimineții au fost cuprinse între +2,2 C la Miercurea Ciuc și +15,8 C la Șiria (jud Arad), conform hărții ANM.

Pe 1 mai 1970 a nins la Tg Secuiesc și s-a depus strat de zăpadă de 4 cm la Brașov, de 21 cm la Predeal și de 22 cm la Fundata. La Călărași au fost -0,1 C pe 1 mai 1988. La Miercurea Ciuc au fost -4,1 C în 2006.

Dimineața de 1 mai a fost extrem de friguroasă în 1976: atunci au fost -2,6 C la Satu Mare, -1,6 C la Târgu Mureș și -5,5 C la Predeal. Temperaturi extrem de mici la munte au fost în 1985: -10,2 C la Omu, -7,5 C la Ceahlău-Toaca și -7 C la Bâlea Lac.

Uneori poate fi extrem de răcoare și ziua, cu maxime de numai 10 C la Brașov și Constanța, 12 C la Iași, 13 C la București și 15 C la Drobeta Turnu Severin.

La Sibiu, temperaturile au variat între +1,3 C (în 1989) și +29,6 C în 2013. La Oradea, temperaturile au variat de Ziua Muncii între +4,8 C și +26,8 C.