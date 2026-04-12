Ziua de Paște 2026 – obiceiuri și tradiții. Ce nu e bine să faci în prima zi de Paște

Creștinii ortodocși celebrează astăzi Paștele, cea mai importantă sărbătoare din calendarul ortodox, care marchează Învierea lui Iisus Hristos. Ziua de Paște este marcată de o serie de reguli și obiceiuri, fiecare cu o încărcătură aparte.

În dimineața de Paște, tradiția spune că este bine să te speli pe față cu apă neîncepută, turnată într-o cană nouă, în care se pun un ou roșu, un ou alb, un bănuț de argint și un fir de iarbă verde. Fiecare dintre aceste simboluri este legat de sănătate, curăție, prosperitate și spor.

De asemenea, este bine să porți cel puțin un articol de îmbrăcăminte nou în această dimineață. Acest gest simbolizează purificarea și înnoirea spiritului odată cu Învierea Domnului.

Înainte de orice alt preparat de pe masa festivă, se mănâncă Paștile: Anafura, pâinea stropită cu vin sfințită la biserică în noaptea de Înviere.

De asemenea, la masa de Paște, ciocnitul ouălor este cel mai răspândit obicei. Se folosește formula „Hristos a înviat!”, la care se răspunde cu „Adevărat a înviat!”. Se spune că cei care ciocnesc ouă împreună se vor regăsi pe lumea cealaltă.

Din această dimineață și până la Înălțare (timp de 40 de zile), salutul obișnuit este înlocuit cu „Hristos a înviat!”, la care se răspunde cu „Adevărat a înviat!”.

Ce nu e bine să faci în prima zi de Paște

Se spune că în dimineața de Paște nu este bine să dormi, pentru că vei fi somnoros și lipsit de energie tot anul.

De asemenea, astăzi nu se muncește. Este cea mai importantă interdicție. Nu se spală rufe, nu se calcă, nu se mătură și nu se face curățenie.

„În această zi, este recomandat să evităm treburile gospodărești. Activitățile precum spălatul rufelor, călcatul sau curățenia ar trebui încheiate înainte de Paște, pentru ca momentul Învierii să fie dedicat în totalitate sărbătorii. De asemenea, trebuie evitate conflictele și discuțiile tensionate. Paștele este o zi a armoniei și a împăcării, iar gesturile de răbdare și bunătate contribuie la menținerea liniștii în familie. Credincioșii sunt îndemnați să participe la slujbe și să petreacă timpul alături de cei dragi”, a explicat preotul Dan Damaschin, pentru Digi24.ro.

Tradiția mai spune că nu e bine să dai bani sau obiecte din casă în prima zi de Paște, deoarece se crede că astfel îți dai norocul și sporul din gospodărie.

Nici nu se merge la cimitir astăzi. Prima zi de Paște este dedicată exclusiv bucuriei Învierii și celor vii. Vizitele la morminte se fac de obicei în a doua zi de Paște sau de Paștele Blajinilor.





