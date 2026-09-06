Ziua în care Bucureștiul a zâmbit mult. Bucurie colectivă în imagini document

Începea vara lui 2019 când Bucureștiul a trăit o rară explozie de bucurie colectivă și căldură umană, care a scos pe străzi de mii de oameni. A reușit asta Papa Francisc, venit în România între 31 mai și 2 iunie 2019.

Cu mic, cu mare, copii, bătrâni, tineri, persoane de toate felurile, religiile și confesiunile au reușit să se bucure împreună

De altfel, vizita Papei Francisc în România a stat sub îndemnul: „Să mergem împreună!”.

Preocupat de chipuri și expresii, fotograful Andrei Bîrsan a reușit să ilustreze ceva care se întâmplă destul de rar cu noi și în jurul nostru: o stare de bine generală.

Vezi, pe b365.ro, o o zi din Bucureștiul fără ură.