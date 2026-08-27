Ziua în care lăcomia a scufundat Wall Street-ul (Nu tot ce strălucește e aur)

Este febră mare pe Wall Street. Traderi, bancheri, investitori individuali – toată lumea cumpără aur ca și cum nu ar mai exista ziua de mâine. Prețurile cresc de la o oră la alta.

În cafenelele de la Bursa de Valori din New York, se zvonește că „piața este trucată”. Și într-adevăr așa este, scrie Naftemporiki

În septembrie 1869, doi bărbați, Jay Gould și Jim Fisk, au înființat o gigantică afacere speculativă. Având legăturile lor la Casa Albă și convingerea că guvernul nu va interveni, cumpără aur în masă pentru a-i crește prețul. Întreaga Americă este atrasă în jocul lor.

Arhitecții unei bule

Gould și Fisk nu sunt jucători aleatorii. Primul, dur și cinic, este deja considerat „piratul căilor ferate”. Cel de-al doilea, teatral și excentric, nu ezită să provoace cu apariții ostentative. Împreună, formează un duo capabil să dea peste cap piețele.

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Prin întâlniri secrete, presiuni și mită, aceștia obțin acces la persoane apropiate președintelui Ulysses Grant. Îi conving pe oficiali că țara are nevoie de un preț ridicat al aurului pentru a susține exporturile. În realitate, tot ce își doresc este să facă miliarde.

Lăcomia întinde o capcană

Prețurile cresc vertiginos. De la 130 de dolari pe uncie, ajung la aproape 160 de dolari. Micii investitori se alătură dansului, crezând că în câteva ore vor deveni bogați. Se formează cozi în fața băncilor. „Oportunitate” este cuvântul care domină fiecare conversație.

Dar în spatele acestei creșteri se află doar lăcomia. Rezervele de aur nu sunt suficiente pentru a acoperi nebunia pieței.

Și cu cât prețul crește mai mult, cu atât mai periculoasă devine scăderea de care toată lumea se teme și pe care nimeni nu vrea să o recunoască.

Grant decide să acționeze.

La Casa Albă, președintele Ulysses S. Grant privește cu îngrijorare. Știe că, dacă lasă situația să scape de sub control, întreaga economie americană se va prăbuși. Săracii vor fi în genunchi, fermierii nu vor putea să-și vândă produsele, iar țara va fi cufundată în haos.

Într-o mișcare surprinzătoare, în dimineața zilei de 24 septembrie, guvernul anunță că va vinde cantități uriașe de aur din rezervele Trezoreriei. Este lovitura la care nimeni nu se aștepta.

Prăbușirea

În câteva minute, piața se prăbușește. Prețul se prăbușește vertiginos. Panica cuprinde bursa. Traderii aleargă ca nebunii, țipând, unii leșină. Investitorii care acum câteva ore visau la bogății, acum își văd averile dispărând.

Străzile din jurul Wall Street sunt pline de mulțimi de oameni disperați. Unii cer împrumuturi pentru a acoperi pierderile. Alții înjură și înjură. Ziarele vorbesc despre „isterie în masă”. Într-o singură zi, familii întregi sunt distruse.

„Vinerea Neagră”

Ziua va rămâne în istorie drept „Vinerea Neagră”. A fost una dintre primele prăbușiri ale pieței bursiere din America, un șoc care a relevat incapacitatea instituțiilor de a proteja societatea de speculanți.

Companiile dau faliment. Veniturile fermierilor se prăbușesc. Neîncrederea în piața bursieră se răspândește. Și totuși, cei doi responsabili – Gould și Fisk – ies aproape nevătămați. Relațiile lor politice îi protejează de urmăriri penale grave.

Lecția pe care nu au învățat-o niciodată

Reputația lor, desigur, nu este spălată. Ani de zile, numele lor vor fi sinonime cu manipularea. Lumea înțelege în cel mai dur mod ce înseamnă lăcomia nestăpânită.

„Vinerea Neagră” devine un avertisment: când speculațiile înving rațiunea, prăbușirea este inevitabilă.

Și totuși, povestea nu se termină aici. Aceiași agenți vor reveni iar și iar: în Marea Depresiune din 1929, în criza din 2008, în „bulele” de piață moderne. Rădăcina rămâne aceeași – lăcomia umană.

O dilemă permanentă

Din acea zi, Wall Street a fost mai mult decât un simplu simbol al oportunității. A fost și un avertisment. Pentru fiecare investitor care visează la bogății, există întotdeauna riscul colapsului.

Pentru fiecare nouă „bulă”, umbra unui Black Friday stă undeva ascunsă.

În 1869, el a arătat că politica și piețele sunt legate între ele prin fire invizibile. Atunci când aceste fire sunt trase de lăcomie, consecințele pot arunca în aer societăți întregi. Iar această lecție, indiferent cât de mult o uităm, revine întotdeauna în cel mai critic moment.