Ziua Marinei. Mii de oameni, așteptați la Constanța, Bolojan şi-a anunţat prezenţa. Unde mai au loc ceremonii

Ziua Marinei Române este sărbătorită astăzi, 15 august, prin ceremonii militare, parade și spectacole. Manifestări au loc în șase orașe, cea mai spectaculoasă fiind așteptată la Constanța, unde vor lua parte mii de militari români și străini.

Activități de Ziua Marinei sunt anunțate la Constanţa, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galaţi şi Bucureşti, a anunţat Statul Major al Forţelor Navale (SMFN).

Activităţile principale vor avea loc la Constanţa, pe faleză din faţa Comandamentului Flotei, dar și pe mare, de la 10:00.

La acest eveniment vor lua parte peste 3500 de militari români şi străini, potrivit Forțelor Navale Române. De asemenea, la secvenţele de instruire de pe mare şi din zona costieră, vor participa, în total, peste 50 de nave şi ambarcaţiuni, 15 aeronave militare şi civile, două transportoare amfibii blindate şi cinci piese de artilerie.

Ediţia din acest an marchează participarea în premieră a corvetei „Contraamiral August Roman” – 261 şi a vânătorului de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu”, recent intrate în serviciul Forţelor Navale Române. La activităţi vor participa, de asemenea, nave şi aeronave militare din Turcia, Bulgaria, Spania şi Franţa.

„Exerciţiul naval întrunit şi interinstituţional FNR 26.10 va reflecta nivelul ridicat de interoperabilitate dintre structurile participante şi va sublinia importanţa cooperării de la nivelul sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională şi cu partenerii internaţionali. Activităţile pe mare vor debuta cu tradiţionala sosire a Zeului Neptun, care va trece printr-o ‘poartă de apă’ realizată de două remorchere maritime, timp în care pe faleză vor fi desfăşurate jocuri marinăreşti, iar, ulterior, corveta ‘Contraamiral August Roman’ – 261 va executa salutul de deschidere a exerciţiului”, au anunțat Forțele Navale Române, într-un comunicat.

Bolojan merge la Constanța

Mii de persoane sunt aşteptate să urmărească exerciţiile militare care vor fi prezentate cu acest prilej la Constanța, potrivit News.ro.

Premierul interimar Ilie Bolojan şi-a anunţat participarea și va ține un discurs. Preşedintele Nicuşor Dan nu are program oficial sâmbătă.

De altfel, nici anul trecut preşedintele nu a fost prezent la Ziua Marinei, optând pentru participarea la ceremonii religioase la Mănăstirea Sâmbăta.





