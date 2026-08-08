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Zona din Grecia accesibilă cu mașina. Plaje sălbatice ca în Halkidiki și prețuri mai bune 

Senior editor (administrație publică locală, mediu, patrimoniu, cultură, evenimente)

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Vreți să mergeți în Grecia cu mașina, dar v-ați săturat de Halkidiki, de exemplu, din cauza aglomerației sau a prețurilor mari la cazare?  

La 11 ore de mers cu mașina de la București puteți descoperi plaje la fel de spectaculoase ca în Halkidiki, însă mult mai puțin aglomerate, iar prețuri la cazare mai mici. Este zona Volos-Pelion.