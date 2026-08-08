Zona din Grecia accesibilă cu mașina. Plaje sălbatice ca în Halkidiki și prețuri mai bune 

La 11 ore de mers cu mașina de la București puteți descoperi plaje la fel de spectaculoase ca în Halkidiki, însă mult mai puțin aglomerate, iar prețuri la cazare mai mici. Este zona Volos-Pelion.

Vreți să mergeți în Grecia cu mașina, dar v-ați săturat de Halkidiki, de exemplu, din cauza aglomerației sau a prețurilor mari la cazare?

Cum este drumul până acolo?

Din București până în Volos faci aproximativ 11 ore. Depinde de ora la care pleci, de ziua săptămânii, de cât de repede mergi. Drumul din București până la Ruse este decent, mai ales de când avem și o bucată din A0, iar lucrările la podul peste Dunăre s-au terminat. De la Ruse și până ajungi la autostrada care duce la Sofia, drumul durează cam 3 ore și este partea cea mai grea, fiind un drum național cu o bandă pe sens. Sunt zone puține unde se pot face depășiri și de multe ori stai în spatele unui tir care merge cu 60-70 la oră.

Din momentul în care intri pe autostrada spre Sofia, se merge șnur până în defileul Kresna, unde lipsește o bucata de autostradă de 20 km. Pe bucățica respectivă poți să faci și 2-3 ore dacă este aglomerat. Este de evitat să pleci vinererea sau sâmbăta deoarece zona Salonic, Halkidiki este destinație de weekend pentru locuitorii Sofiei.

După ce treci de defileu, mergi pe autostradă până la destinație. Însă, e important de știut că în Grecia se plătește taxă ca să circuli pe autostradă. Din momentul în care am intrat în Grecia și până în Volos am plătit circa 20 de euro la centrele de taxare de pe autostradă. Din când în când sunt puncte de taxare, plătești de la 50 de cenți la câțiva euro. Nu pare mult, însă se adună. La fel am plătit și la întoarcere.

Cazarea și mâncarea

Față de Halkidiki, prețurile pentru cazare pot fi cu 15-30% mai mici. O casă de vacanță, cu curte și cu două dormitoare, poate fi închiriată cu 1000-1200 de euro pentru 7-8 nopți, iar pentru un apartament cu un dormitor prețul este de 600-700 de euro. Dacă rezervi din timp, prețurile sunt mai mici.

La capitolul mâncare, prețurile la restaurant sunt standard, nefiind mare diferență față de Halkidiki. O salată grecească este 5-8 euro, gyros – 4-5 euro, fel principal – 7-12 euro, pește proaspăt – 35-55 euro/kg, o halbă de bere – 3-5 euro, un pahar de vin – 3-5 euro, iar o cafea, între 1 și 3 euro. Pentru o familie compusă din doi adulți și doi copii, noi am plătit între 40 și 70 de euro/masă, cu mâncare și băutură.

Cele mai frumoase plaje din Volos-Pelion

În zona Pelion-Volos sunt sute de plaje, majoritatea fiind sălbatice. Dacă ar fi să fac un top 5, cu plajele care mi-au plăcut cel mai mult, acesta ar arăta așa: Portaria, Mylopotamos, Labinou, plaja sălbatică din Afissos, Kala Nera.

Portaria este o plajă cu o stâncă imensă în apă, fiind separată de plaja de lângă printr-un perete de roci, ceea ce îi dă o imagine aparte. În spate se află un deal acoperit cu flori de câmp. Plaja are zone cu pietre, dar și zone cu nisip fin. Seara, lumina apusului îi dă un farmec aparte. Din Volos, drumul până aici este destul de ușor, undeva la 45 de minute.

Plaja Portaria

Mylopotamos este catalogată de localnici drept cea mai frumoasă plajă din zonă. Sunt practic două plaje, separate de un arc de piatră prin care se poate trece, iar în spate, în munte, se află două caverne în care se poate intra. Aproape în fiecare moment al zilei este umbră naturală, sub pietre, însă fiind vedeta locului este mai aglomerată.

Dinspre Volos, drumul până aici trece peste munte și durează circa 45 de minute. Nu este greu, însă e de evitat dacă nu vă plac serpentinele sau copiii au rău de mașină.

Plaja Labinou este aproape de Mylopotamos, însă peisajul este total diferit. Apa turcoaz, extrem de limpede, face contrast cu verdele de pe munte și cu stâncile presărate în mare. Nu este o plajă foarte cunoscută. Merită să luați ochelarii de snorkeling deoarece peisajul este superb.

Apa devine adâncă destul de aproape de mal, ceea ce poate fi un minuns pentru familiile cu copii mici.

Dinspre Volos, drumul până aici trece peste munte și durează circa 40 de minute, tot prin serpentine.

Plaja sălbatică din Afissos este aproape de Volos, cam 20 de minute și drumul nu implică serpentine. Intrarea în apă este lină, iar nisipul plăcut. Poate fi o opțiune rezonabilă.

Noi nu am fost, dar localnicii ne-au recomandat și plajele Fakistra și Agios Ioannis ca fiind foarte frumoase. Prima pentru peisajul sălbatic, însă este mai greu accesibilă, iar a doua pentru nisipul fin.

Este important de menționat că peste 90% dintre plajele din această zonă sunt cu pietre, nu cu nisip. Dacă vă deranjează asta, mai bine ocoliți zona. Și dacă vă place așa, e recomandat să aveți în bagaj papuci pentru plaje cu pietre.

Drumeție din Makrinitsa și „mocănița” de Pelion

Dacă v-ați plictisit de plajă, puteți face o drumeție ușoară. Unul dintre cele mai populare trasee este cel care unește satele Makrinitsa și Stagiates. Are cam 3 km lungime, iar parcurgerea drumului durează aproximativ o oră.

Dacă tot sunteți în zonă, merită și o plimbare cu trenulețul istoric din Pelion – Moutzouris, un fel de mocăniță care merge pe traseul Ano Lechonia – Milies, o rută montană spectaculoasă. Este important să rezervați biletul din timp, fiindcă locurile sunt limitate și e posibil să nu mai găsiți bilete. Noi îl aveam pe listă, dar nu am găsit bilete.

Linia de tren a fost construită între anii 1892 și 1903, lucrările fiind supervizate de inginerul Evaristo de Chirico, tatăl celebrului pictor Giorgio de Chirico.

Nu ratați apusul în Kala Nera

Apus în Kala Nera

Una dintre cele mai animate stațiuni din zonă este Kala Nera. Pe lângă zecile de taverne și magazine de aici, de neratat este și apusul de pe plajă. Există câteva plaje amenajate.

Lângă Kala Nera se află o altă stațiune interesantă – Cato Gatzea. Dacă nu știi, treci pe lângă ea fără să îți spună nimic, deoarece de la drumul principal pare un sat oarecare, însă pe malul mării seamănă cu un orășel italian, cu taverne unde se mănâncă foarte bine și cu un mic port.

Merită să puneți pe listă și o plimbare în Portul Volos și prin oraș.

Vacanța poate fi prelungită în Skiathos sau Skopelos

Din Volos, cu feribotul se poate ajunge ușor în Skiathos, Skopelos, Alonissos, trei insule apreciate de turiști.

De exemplu, din Volos până în Skiathos cu feribotul poți face între o oră și 15 minute și două ore și jumătate, în funcție de tipul de feribot. Biletul costă între 27 și 50 de euro, iar pentru mașină 80-100 de euro, în funcție de cât de rapid este feribotul – dacă este unul de mare viteză. În total, pentru o familie cu doi adulți., doi copii și o mașină, prețul este undeva la 200 de euro.