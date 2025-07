Zone afectate de viituri din Suceava, fără semnal și acces la 112 timp de 5 ore. Mărturiile localnicilor despre dezastru

Urmari ale inundatiilor aparute in urma unor ploi torentiale in amonte de localitatea Brosteni, judetul Suceava, 28 iulie 2025. Sursă foto: Inquam Photos / Casian Mitu

Zonele afectate de inundații din județul Suceava s-au confruntat cu deficiențe majore la rețelele de comunicații, serviciul de urgență 112 nefiind disponibil timp de 5 ore, relatează presa locală. Localnicii povestesc că viiturile au lovit cu putere, puhoaiele luând pe sus clădiri, mașini și animale.

Prefectul de Suceava, Traian Andronachi, a declarat, miercuri, în conferință de presă, că din cauza ploilor torențiale au căzut releele de comunicații și nu au funcționat nici măcar liniile de telecomunicații speciale, inclusiv serviciul unic de urgență 112, potrivit Monitorul de Suceva.

În cursul zilei de marți, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a restabilit funcționarea rețelelor de telecomunicații în zonă.

Prefectul de Suceava spune că există și alte zone din județ unde nu există semnal de telefonie mobilă. „Sunt zone întregi unde avem drumuri ca în palmă, neacoperite de semnal de telefonie mobilă pentru că nu avem stâlpi”, a afirmat Andronachi, subliniind că această problemă trebuie rezolvată printr-o hotărâre de guvern, dacă operatorii privați nu sunt interesați de extinderea ariei de acoperire.

„Un exemplu relevant este Drumul Talienilor, un drum proaspăt asfaltat și extrem de circulat, unde nu există semnal pe nicio rețea. Lungimea acestui tronson este de aproximativ 30 de kilometri. Am solicitat oficial documentația de la ANCOM și am înaintat-o către Minister, solicitând analizarea în detaliu a acestor zone, indiferent de legătura lor directă cu inundațiile recente.

Din păcate, nu putem obliga operatorii privați să instaleze infrastructură în zone pe care nu le consideră profitabile. Este necesară o hotărâre de guvern sau o modificare legislativă în acest sens”, a spus prefectul, citat de Suceava Live.

Viitura a lovit cu forță. „Puhoaiele au luat toată clădirea”

Locuitorii din Broșteni și Neagra au spus că nu doar cantitatea de apă a fost însemnată, ci și puterea care a avut-o, viitura având o asemenea forță, că a rupt copacii.

„Oamenii au spus că au văzut un perete de 5 metri de apă cum vine spre ei”, a afirmat prefectul.

Un localnic din Broșteni a povesti pentru Monitorul de Suceava că nu a mai văzut asemenea dezastru în zonă.

„Viitura a venit de la Dârmoxa, cu poduri, cu totul, aici la noi, în zona de munte, nu a mai fost așa ceva. Am un vecin mort, l-au luat apele din fața ochilor mei, l-au găsit prins într-un gard. Eu am sărit pe beci și apoi am ieșit pe deal, așa m-am salvat, era 10 noapte, de groază, măi oameni buni, ce a fost, veneau pe apă mașini, porci”, a mărturisit bărbatul.

Nicușor Știuleac, care avea o firmă în localitate, a rămas fără afacere după inundațiile catastrofale de duminică.

„Aveam o firmă de confecții metalice, puhoaiele au luat toată clădirea, nu mai există, totul e luat, o să treacă ani să reparăm aici, 22 de ani de muncă pierduți. Acuma trebuie să plecăm înapoi la muncă, ce să facem… Am 52 de ani, mi-a luat totul, asta este…” a relatat localnicul pentru Monitorul de Suceava.