ZYX Group anunță finalizarea tranzacției cu Pluralis B.V.: 17% din acțiunile companiei au fost achiziționate de vehiculul de investiții dedicat susținerii presei independente, administrat de organizația americană MDIF

Vineri, 10 iulie, a fost finalizată tranzacția privind o investiție minoritară, de 17%, a companiei olandeze Pluralis B.V. (administrat de Media Development Investment Fund – MDIF) în publicațiile ZYX Publishing Group, editorul HotNews.ro. Investiția s-a aflat în proces de aprobare la Consiliul Concurenței și a primit unda verde în luna iunie. Contractul presupune o majorare de capital în ZYX Group, cu sediul în București.

Cu această ocazie și-a intrat în rol și Consiliul de Supraveghere, care va superviza și îndruma activitatea echipei executive a grupului. Consiliul de Supraveghere va avea urmatoarea componență:

Dragos Vîlcu, antreprenor român, fondatorul companiei de producție video Multi Media Est, cel care controlează prin diferite entități pachetul majoritar al grupului ZYX;

Grzegorz Kossakowski, director de investiții la MDIF, reprezentant al Pluralis B.V.;

Sorin Enache, profesionist cunoscut din industria de media, fost director la Pro TV, Antena 1, Grupul Realitatea-Cațavencu.

Pluralis este o societate înregistrată în Olanda, care își definește misiunea ca fiind „investiția în asigurarea unei prese independente și dinamice în întreaga Europă”.

Fondată în 1996, „MDIF este o corporație non-profit înregistrată la New York, cu statut de organizație caritabilă publică 501(c)(3). Activăm în țări în care accesul la știri și informații de încredere este amenințat”, conform descrierii proprii.

În sectorul mass-media, MDIF a investit 327 de milioane de dolari în 157 de companii din 50 de țări. În Europa, prin intermediul Pluralis, au mai fost făcute investiții în grupul PTWP din Polonia, Petit Press din Slovacia, Presshaus din Croația și Ukrainska Pravda din Ucraina.

Acționarii și investitorii Pluralis sunt un grup prestigios de companii media europene, fundații care susțin democrația și investitori de impact și includ: Fundația Regelui Baudouin al Belgiei (Belgia), compania de presă Mediahuis (Belgia), Soros Economic Development Fund (SUA), Fundația ERSTE (Austria), Trustul Tinius (Norvegia), Fundația OAK (Elveția) și MDIF.

După parafarea acestui parteneriat, acționarii principlai ai ZYX Group sunt Dragoș Vîlcu (aproximativ 66%), Pluralis B.V. (17%) și publisherul Răzvan Ionescu (15%).

ZYX Group conține publicațiile HotNews, Golazo, StartupCafe, Totuldespremame, LoveDeco, SmartLiving și B365 și studioul CreaZYX.

Dragoș Vîlcu

Răzvan Ionescu

Comunicat ZYX Group