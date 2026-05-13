1.700 de oameni, izolați pe un vas de croazieră care a sosit la Bordeaux, în urma unui presupus focar de norovirus. Un pasager a murit

Aproximativ 50 de oameni de pe nava care transportă în principal pasageri britanici și irlandezi prezintă simptome, au anunțat oficialii francezi.

Autoritățile franceze au izolat peste 1.700 de pasageri și membri ai echipajului pe un vas de croazieră ancorat în Bordeaux, în urma unui presupus focar de norovirus.

Nava, Ambition, care transportă 1.233 de pasageri, majoritatea cetățeni britanici sau irlandezi, a sosit marți la Bordeaux. Aproximativ 50 de persoane au prezentat simptome de gastroenterită, au precizat oficialii francezi din domeniul sănătății, potrivit The Guardian.

Un pasager în vârstă de 92 de ani a decedat duminică în timpul croazierei. Cu toate acestea, operatorul vasului, Ambassador Cruise Line, a transmis că pasagerul nu a raportat niciun simptom de boală gastrointestinală, iar cauza decesului nu a fost încă stabilită, în așteptarea raportului complet al medicilor legiști.

Ambassador Cruise Line a confirmat că au existat 48 de cazuri active de boală gastrointestinală în rândul pasagerilor și unul în rândul echipajului navei, care se afla într-o croazieră de 14 nopți. De asemenea, operatorul a precizat că autoritățile franceze de la țărm au instruit pasagerii și membrii echipajului să rămână la bord.

Nava a plecat din Belfast vineri și din Liverpool sâmbătă. Cifrele furnizate de operator au arătat o creștere a numărului de cazuri după îmbarcarea pasagerilor în Liverpool.

Într-un comunicat, compania a transmis: „Dorim să asigurăm oaspeții că tratăm cu maximă seriozitate orice caz de îmbolnăvire la bordul flotei noastre. Imediat după primele semnalări de îmbolnăvire, au fost puse în aplicare pe întreaga navă protocoale îmbunătățite de igienă și prevenire, în conformitate cu procedurile stabilite de sănătate publică.

„Măsurile cuprinzătoare de sănătate și siguranță introduse includ măsuri sporite de curățenie și dezinfectare în zonele publice, servicii asistate în anumite locuri de luat masa și îndrumări continue pentru oaspeți cu privire la igiena mâinilor, inclusiv spălarea regulată a mâinilor, utilizarea dezinfectanților pentru mâini și raportarea promptă a oricăror simptome către echipa medicală de la bord”, a mai susținut compania.

Conform comunicatului, consultațiile medicale privind afecțiunile gastrointestinale sunt oferite gratuit.

Autoritățile din Bordeaux au solicitat efectuarea unei verificări de rutină a stării de sănătate și a dosarelor medicale ale navei, a mai transmis Ambassador, adăugând că o echipă medicală de specialitate și „consultanți în igienă” au fost, de asemenea, trimiși pe navă.

În timp ce se afla la bord, echipa medicală de specialitate a colectat probe existente pentru testarea de laborator la spitalul universitar din Bordeaux, rezultatele necesitând cel puțin șase ore pentru a fi procesate.

„În timp ce ancheta și testarea sunt în derulare, toți oaspeții și echipajul au primit instrucțiuni să rămână la bord sub îndrumarea autorităților locale de la țărm”, a declarat operatorul. „Odată ce se va acorda autorizația, oaspeților li se va permite să debarce.”

Infecția cu norovirus, cunoscută ca o intoxicație alimentară sau un virus stomacal, duce la apariția bruscă a unor stări de vomă, dureri de stomac și a diareei.