1% din bărbații Rusiei au murit în Ucraina, spun cele mai noi estimări. Un grafic arată cât de puțin teritoriu a câștigat Moscova în trei ani, în schimbul pierderilor

În ultimii trei ani, Rusia a capturat doar 1,45% din teritoriul Ucrainei, scrie revista The Economist, care folosește hărți ale Institutului pentru Studiul Războiului, un think-tank cu sediul la Washington.

Cu excepția unei incursiuni în regiunea Kursk din Rusia, Ucraina a pierdut aproape constant teritoriu din 2022 și până în prezent. Iar avansul rușilor a fost ceva mai rapid anul acesta decât în 2024.

În 2025, forțele ruse au capturat până acum 4.562 de kilometri pătrați de teritoriu ucrainean, potrivit calculelor revistei The Economist, care utilizează hărți ale Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), un think-tank cu sediul la Washington.

Prin comparație, Rusia a capturat 3.734 de kilometri pătrați în 2024.

În noiembrie, trupele ruse au înregistrat unele dintre cele mai importante progrese din acest an: mai exact, au capturat 690 de kilometri pătrați în ultimele 30 de zile.

Kremlinul își dorește ca situația de pe câmpul de luptă să influențeze tonul negocierilor de pace, iar Rusia a revendicat controlul asupra orașului Pokrovsk chiar în ajunul unei importante zile de negocieri la Moscova.

Un ritm lent

Cu toate acestea, chiar și în ritmul mai rapid din ultima perioadă, progresul general al Rusiei a rămas lent.

În ultimii trei ani, Rusia a capturat doar 1,45% din teritoriul Ucrainei, care găzduiește aproximativ aceeași proporție din populația sa dinaintea invaziei. Și niciun oraș mare nu a ajuns în mâinile Rusiei.

Rusia a avansat constant, dar foarte lent pe câmpul de luptă în ultimii trei ani. Surse: Institute for the Study of War, AEI’s Critical Threats Project; The Economist

Moscova a luptat timp de 14 luni pentru a cuceri în totalitate Pokrovsk, care, cu o populație de 61.000 de locuitori, era doar al 73-lea oraș ca mărime din Ucraina înainte de război.

Chiar și acum, ISW afirmă că acesta nu a căzut complet, în ciuda revendicărilor Kremlinului.

Dacă, de exemplu, Rusia dorește să obțină controlul deplin asupra regiunilor estice ucrainene Herson, Zaporojie, Donețk și Luhansk, trebuie să cucerească încă 20.345 de kilometri pătrați. În ritmul actual, luptele pentru atingerea acestui scop ar dura până în mai 2028.

Costuri uriașe

Avansul Rusiei pe câmpul de luptă a avut un cost enorm.

Estimarea The Economist sugerează că între 1 milion și 1,35 milioane de soldați ruși au fost uciși sau răniți în război până în prezent. Acest număr este probabil mai mare decât numărul soldaților americani uciși sau răniți în cel de-Al Doilea Război Mondial.

Potrivit estimărilor, 1% din populația masculină rusă de vârsta recrutării dinainte de război a murit până acum în Ucraina.

Rusia ar putea avea din ce în ce mai multe dificultăți în a-și finanța efortul de război dacă, așa cum se preconizează, prețurile petrolului vor scădea anul viitor.

Alți factori sugerează însă că progresul Rusiei ar putea să se accelereze în lunile următoare, scrie The Economist. Pierderile Ucrainei pe câmpul de luptă sunt și ele grave, iar țara se confruntă cu o criză a forței de luptă.

O mare parte din luptele din Ucraina s-au desfășurat recent în zone urbane, aducând câștiguri teritoriale mici, dar posibil importante din punct de vedere strategic. Chiar și mici avansuri în locuri precum Pokrovsk ar putea fi rampe pentru avansuri mai importante.

Rusia pare, de asemenea, să câștige un avantaj asupra Ucrainei în războiul dronelor, ceea ce îi permite să lovească inamicul mult dincolo de linia frontului în mod mai eficient.