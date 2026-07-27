10 imagini care arată amploarea fără precedent a incendiilor din Franţa 

Incendiile de vegetație continuă să facă ravagii în sud-vestul Franței, în timp ce pompierii luptă fără încetare cu flăcările care amenință orașul Bordeaux, din departamentul Gironde, potrivit The Guardian.

Aproximativ 220.000 de persoane au fost evacuate în ultimele zile în Gironde în urma incendiilor forestiere izbucnite săptămâna trecută. Autoritățile locale au descris incendiul „de o amploare nemaiîntâlnită până acum”.

Incendiul uriaș a generat și un fenomen fără precedent în Franța: „norul de foc”.

Primarul oraşului Bordeaux, Thomas Cazenave, a spus că incendiul din regiunea Gironde a ajuns „la porţile zonei metropolitane”, unde se află peste 820.000 de locuitori. Mai exact, potrivit edilului, flăcările se află la aproximativ 25-30 km de oraşul Bordeaux. Evacuarea orașului nu e luată deocamdată în calcul, potrivit lui Cazenave.

Lupta pompierilor cu flăcările care ameninţă oraşul Bordeaux şi urmările incendiilor forestiere din Gironde au fost surprinse într-o serie de imagini dramatice publicate de agenţia foto Profimedia.