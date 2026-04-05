10 locuri din București de unde putem comanda cozonaci artizanali și masa de Paște

Se spune că nu există Paște fără cozonac pe masă. Din fericire, Bucureștiul s-a umplut de brutării și cofetării care tratează cozonacul cu respectul pe care îl merită: cu ingrediente curate, umpluturi generoase și rețete care reflectă faptul că cineva a pus suflet, nu doar a apăsat pe un buton. La fel, pentru a comanda masa de Paște există în Capitală suficiente variante.

Am luat la pas orașul (și vitrinele) și am făcut o selecție de cozonaci care merită fiecare felie. De asemenea, am pus în listă și câteva locuri de unde poți comanda cu încredere întreaga masă de Paște.

Cozonaci

Sweetology (Calea Victoriei 122)

Pentru cei care nu vor să dea greș, la Sweetology pot comanda varianta clasică cu nucă și cacao: un cozonac pufos, cu umplutură densă, cremoasă și aromată, exact cum ți-l amintești din copilărie – simplu, dar făcut ca lumea. Dacă însă ești genul care vrea „cu de toate”, varianta premium duce lucrurile la alt nivel, combinând nuca și cacao cu stafide suculente și bucăți fine de rahat, într-un aluat moale și bine crescut, perfect pentru mesele lungi de sărbătoare. Un cozonac de 1 kg costă 135 lei, iar pentru cei care evită zahărul există și o opțiune fără zahăr, cu nucă și cacao, îndulcită cu maltitol, la 149 lei.

Zelateria (Aviatorilor 65)

Printre cei mai căutați cozonaci din București sunt și cei de la Zelateria (bd. Aviatorilor 65), locul unde-și face de cap Ana Consulea, unul dintre cei mai cunoscuți cofetari din România. Oferta de aici include cozonacul însiropat (160 lei / bucată, 1 kg), îmbibat zdravăn cu alcool (poate nu-i nicio o idee prea bună să te urci la volan dacă mănânci jumătate), alături de cel clasic (165 lei / bucată, 1,2 kg). Bineînțeles, găsești la Zexe și pască (160 lei / bucată, 1 kg) sau alte bunătăți dulci care merg pe masa de Paște. Le găsești pe toate aici, plus toate detaliile necesare pentru a le comanda din timp.

Miez (Mendeleev 43)

Primul Paște în noul spațiu de pe Mendeleev 43 aduce pentru cei de la Miez (una dintre cele mai apreciate brutării atrizanale din oraș) multă emoție și forfotă în brutărie, iar pregătirile sunt deja în plină desfășurare. Au deschis lista de comenzi pentru pâine, cozonaci și babka, cu ridicare direct din locație în zilele de 10 și 11 aprilie, chiar înainte de sărbători. Pentru cei care nu apucă să comande din timp, urmează să fie anunțate și produsele disponibile la liber, dedicate deciziilor de ultim moment. Prețurile sunt: Cozonac cu cremă de nucă – 150 lei/1 kg; Cozonac cu cremă de nucă, stafide și rahat – 150 lei/1 kg;

Casa del Pan (Polonă 89)

Daniel Ion are o experiență imensă în domeniul gastronomic, cu peste 25 de ani de activitate ca brutar și participant la cursuri de perfecționare în Spania, Elveția, Franța și Italia. Produsele de panificație făcute de el la Casa del Pan au mare trecere chiar și la clienții cei mai pricinoși. De curând el a anunțat deschisă lista de comenzi pentru cozonacii de Paște.

Un cozonac clasic (1100g) costă 140 lei și pască (1000g), 120 lei. Comenzile se preiau exclusiv telefonic la brutărie, la 0725 968 149, iar plata se face în avans.

BaKings (Ilarie Chendi 28)

La BaKings, cozonacul nu e doar un desert de sezon, ci o adevărată demonstrație de răbdare și ingrediente bine alese. Aluatul este frământat temeinic și lăsat la dospit minimum 12 ore, apoi îmbogățit cu stafide, coajă de portocală și portocală confiată, pentru un plus de aromă. Umplutura este generoasă, cu multă nucă românească, cacao premium și rahat de portocale, iar totul este ușor însiropat și glazurat pentru un rezultat final care îți confirmă că mai e loc pentru „încă o felie”. În completare, pasca lor – fără aluat, dar extrem de cremoasă, făcută din brânză proaspătă de vaci și cremă de brânză – vine cu stafide bine însiropate și arome fine de vanilie și citrice, fiind genul de desert care dispare rapid de pe masă. Atât cozonacii, cât și pasca costă 150 de lei. Comenzile sunt limitate, așa că planificarea din timp devine aproape obligatorie – 0772144660 sau office@bakings.ro

Tartelicious (Brezoianu 35)

Și la Tartelicious, sezonul de Paște vine cu deserturi care nu trec neobservate, de la babka și cozonaci până la o pască devenită deja vedetă. Comenzile sunt deschise până pe 5 aprilie, cu ridicare flexibilă, stabilită direct cu fiecare client, din „tărtăria” de pe Brezoianu 35. Piesa de rezistență este pasca fără aluat, un desert cremos și intens, făcut în principal din mascarpone, ouă și un mix generos de stafide și merișoare alcoolizate, macerate zile întregi, completate de note de portocală, lămâie și rom. Rezultatul? Un kilogram de răsfăț care reușește să convingă chiar și pe cei care spun, de obicei, că nu sunt fani ai pascăi. Un cozonac costă 130 lei, iar o pască 160 lei. Babka dulce sau sărată 110 lei.

HUG (Occidentului 8-10)

În oferta de Paște de la HUG, cozonacii vin în mai multe variante – de la clasicul cu multă nucă, cacao Dezaan și ciocolată neagră, până la versiuni cu coajă de portocală sau chiar opțiuni vegane, cu lapte de migdale, curmale și un twist subtil de turmeric. În completare, pasca cu brânză cremoasă, merișoare și vanilie aduce un echilibru perfect între dulce și acrișor, iar cornulețele, fie ele clasice sau vegane, cu magiun și nucă, completează masa de sărbătoare. Comenzile se ridică în zilele de 10 și 11 aprilie, direct din locația lor din Strada Occidentului. Cozonacii costă 145 lei, doar cel vegan este 164 lei, pasca costă 149 lei, iar cornulețele 64 sau 69 lei / kg.

Grain Trip (Nerva Traian 16)

Comenzile de Paște sunt oficial deschise și la Grain Trip, iar cuptoarele sunt în plină acțiune, cu maiaua pregătită să transforme fiecare aluat într-o mică minune de sărbătoare. Pentru masa de Paște pregătesc panettone cu șofran, ciocolată albă, portocală și fistic (140 lei), pasca tradițională cu stafide (140 lei) și cozonacul cu maia, ciocolată, nucă și stafide (140 lei). Comenzile se pot face până pe 8 aprilie, iar ridicările se realizează până pe 11 aprilie, online sau direct din brutărie.

Atelierul de Tarte (Ion Mihalache 20)

Ca în fiecare an, Atelierul de Tarte aduce pe masa de sărbători o selecție de deserturi care îmbină tradiția cu mici surprize moderne: cozonac clasic (139 lei), babka cu fistic și Limoncello (189 lei), babka Amaretto (159 lei) și pască tradițională (139 lei). Noutatea acestui an este babka cu ciocolată cu lapte, ness și lămâie. Detalii complete despre produse și comenzi se găsesc pe site-ul atelierului sau direct în locația de pe strada Ion Mihalache 20. Mai trebuie spus că Radu Darie e responsabil cu tartele delicioase de aici. E un profesionist pe a cărui mână poți merge cu încredere când vine vorba de ce pui bun pe masa de Paște, mai ales că are peste 100 de rețete de tarte create, dar este renumit și pentru cozonaci.

Bacania Veche (Barbu Văcărescu 49)

La Băcănia Veche responsabil de bucătărie este Marius Tudosiei, despre care nu trebuie să mai spunem că gătește excelent, e un lucru cunoscut de orice gurmand. El a anunțat pe pagina prăvăliei că meniul de Paște 2026 e gata conceput și așteaptă comenzile. Cozonacii costă aici 169 lei

Ca idee, meniul de Paște pentru 4-6 persoane, cu tot ce trebuie (drob, salata de boeuf, salată de vinete, icre, ouă roșii, drob, sarmale, pulpă de miel, cartofi copți, borș etc.) este de 1222 lei. Dar poți comanda și variante pentru 2 persoane sau chiar preparate separate.

Masa de Paște

La Mama

Ca tot am vorbit de masa de Paște, mai sunt și alte locuri de unde poți comanda tot ce e se mănâncă în mod tradițional de sărbători. La Mama există meniuri de 2-3 persoane (450 lei) sau 3-4 (1145 lei) cu salată de boeuf, ouă roșii, drob, borș de miel, friptură, pască, cozonac.

Pickles (Vasile Lascăr 21)

Până pe 7 aprilie, se pot rezerva delicii pentru masa festivă și de la Pickles, de la drob de miel tocat la cuțit (1 kg – 180 lei), la cheesecake-uri Basque în diverse variante – clasic, cu Nutella, Biscoff sau susan negru (1,8 kg – 270 lei). Oferta include și specialități Chili Crunch, muștaruri, harissa, pesto de leurdă, kimchi-uri de sezon și sosuri picante, dar și dulciuri precum Nutella vegană sau dulce de leche cu sare Maldon. Pentru cei care vor și un pahar festiv, sunt disponibile Vermut de casă, Negroni și Coconut Negroni. Ridicarea comenzilor se face vineri, 10 aprilie, între 14:00–20:00, și sâmbătă, 11 aprilie, între 10:00–13:00, prin mesaj direct la Pickles.

Zexe Zahana (Aviatorilor 40)

La Zexe, oferta pentru masa de Paște pentru 4-6 persoane costă 1490 lei. În acest pachet se regăsesc friptură fragedă de miel, ouă vopsite, zacusca, chifteluțe, sarmale, drob savuros și pască fină și alte preparate gata pregătite pentru a fi savurate acasă, alături de familie. Comenzile se pot plasa până pe 6 aprilie, iar ridicarea se face între 9 și 11 aprilie, la Zexe Blanc (Piața Gh. Cantacuzino nr. 6) sau Zexe Zahana (Bd. Aviatorilor nr. 40), în intervalele stabilite, astfel încât să te bucuri de preparatele de sărbătoare fără griji și cu tot confortul.

Sara Green (Lascăr Catargiu 43A)

Pentru vegani există pachetele de Paște de la Sara Green care aduc tradiția într-o versiune reinventată, 100% plant-based. „Anul acesta, masa de Paște poate deveni o experiență sănătoasă și sustenabilă, cu preparate festive delicioase, reinterpretate fără compromisuri la gust sau autenticitate”, scriu cei care gătesc aici. Un pachet pentru 2-3 persoane costă 459 lei și conține drob, sarmale, salată boeuf, frigărui, pască și cozonac, toate fără ingrediente de origine animală.

Oala cu bunătăți

Și, nu în ultimul rând, de la Oala cu bunătăți poți comanda separat fiecare preparat pe care vrei sa-l pui pe masa de Sărbători. De exemplu, borș de miel (100 lei / 4 porții), drob de miel (149 lei/ 8 porții), salată de boeuf (86 lei / 4 porții), friptură de miel (219 lei / 4 porții) etc. Doar trebuie să te hotărăști în legătură cu data de livrare 10 sau 11 aprilie.